Вс, 27.09.2020
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Ученые утверждают, что просмотр видео с милыми животными снижает стресс до 50%

Квокка

ФОТО: pixabay.com

Исследователи из Лидского университета (Великобритания) выяснили, что просмотр видео с милыми животными снижает уровень стресса на 50%, сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 19 человек, которые в течение полу часа смотрели видео из жизни квокк — очаровательных животных, обитающих в западной части Австралии. Через полтора часа после эксперимента 15 студентов из этой группы должны были сдавать сложный экзамен, а еще четыре сотрудника университета заняться сложной работой.

Ученые наблюдали за пульсом и артериальным давлением участников эксперимента - в среднем к концу просмотра те стали спокойнее на 35%, некоторые на 50%, а один так расслабился, что чуть не уснул.

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