От Кореи до США и России: группа BTS - идеалы без личной жизни, но с армией фанатов. Кто они такие?

Корейские артисты BTS уже поработали вместе с Эдом Шираном, Fall Out Boy, Ники Минаж и Стивом Аоки. В очереди - еще больше мировых звезд. И вы наверняка уже слышали хоть одну из их песен по радио! Рассказываем, кто же такие айдолы из BTS!

Эту песню вы точно слышали по радио, сидя в офисе или маршрутке. Не так ли?

Что такое K-pop?

K-pop (произносится как кей-поп) - музыкальный жанр родом из Южной Кореи. Зародился он в 1980-х. Яркий представитель - певец Пак Чжэ Сан, более известный как PSY с его вирусным синглом Gangnam Style.

Кто-то заинтересовался этим направлением после выхода вышеупомянутого сингла, а кто-то и раньше: многие любители K-pop открыто говорят, что насмотрелись дорам (азиатские телесериалы, в большинстве своем - романтические) или начали пользоваться корейской косметикой (к этому еще вернемся) - так и узнали о направлении.

Честно говоря, K-pop не сильно отличается от американской или европейской попсы, но в присутствии любителей данного направления лучше не называть K-pop попсой.

Кто такие айдолы?

Участники группы - вокалисты, солисты и любые музыканты в составе - являются айдолами. Слово происходит от английского idol - кумир, идеал, божество. Для поклонников айдолы не имеют изъянов: у них чистый вокал, отточенная хореография и даже внешний вид по всем стандартам южнокорейской красоты (худоба, белоснежная кожа и большие глаза). Их манера и речь также идеальны: они всегда знают, что (и как) ответить журналистам и фанатам.

Однако стать айдолом далеко не просто, а жертвовать приходится многим - например, личной жизнью. Им нельзя заводить отношения или вступать в брак - по контракту. Айдол "принадлежит" только фанатам!

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Их жизнь состоит из тренировок и определенной подготовки в специальных центрах. Выдерживают не все. Однако некоторые СМИ отмечают, что данные заявления - не более чем страшилки.

В группе обычно от четырех до восьми айдолов. Иногда и больше. Продюсеры хотят удовлетворить вкусы каждого потенциального слушателя: тут вам и блондины, и брюнеты, даже парни с бирюзовыми волосами! То же самое касается и музыкальных направлений: в группе сразу могут быть как рэп-исполнители, так и хип-хоперы.

Секрет BTS

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При словах K-pop и "айдол" у многих просвещенных сразу же всплывает бой-бэнд BTS (BangTan - от англ. "пуленепробиваемые" и S - последняя буква в английском слове boys - "парни").

Коллектив был основан в 2013-м, он популярен не только в родной Южной Корее, но и во всем мире. Лица айдолов из группы можно видеть на косметических средствах*, майках и футболках и даже на мерче некоторых кофеен Starbucks. Награды, очередные рекорды статистики и продаж - перечислять даже нет смысла.

*Корейцев не удивляет, что в рекламе помады или теней снимается гетеросексуальный актер или айдол, привлекая к покупке сразу и женскую аудиторию, и мужскую.

BTS - первые корейские артисты, попавшие на обложку всемирно известного журнала Time в качестве "лидеров нового поколения", а также в список журнала "25 самых влиятельных людей интернета" (2018 г.).

Показательно, что у себя на родине BTS пока все еще не "первые", хотя корейцы, безусловно, очень радуются их победам на Западе.

BTS - единственные (!) южнокорейские лауреаты Billboard Music Awards в номинации "Лучший артист в социальных сетях" (причем два года подряд - в 2017 и 2018 годах) и American Music Awards в категории "Любимый артист в социальных сетях" (2018).

А в этом году айдолы установили мировой рекорд по числу зрителей, смотревших онлайн-концерт: 756 тысяч человек из более чем 100 стран.

Поклонники видят феноменальный успех BTS в том, что музыканты сами сочиняют музыку и тексты песен, допоздна сидят в студии и даже продюсируют клипы. Но есть и еще одно объяснение.

Фэндом

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У каждой уважающей себя знаменитости есть поклонники и фан-клубы, где обсуждают кумиров, обмениваются новостями и так далее. В случае K-pop подобные сообщества зовутся фэндомами. Как отмечает РИА "Новости", это обязательное условие успеха любой группы.

Поклонники распространяют информацию об айдолах на разных платформах, устраивают всевозможные голосования за любимых исполнителей, что помогает в достижении многих высот. Так, поклонники массово призывали друг друга в Twitter приобретать трек BTS Black Swan, что, в свою очередь, помогло группе возглавить чарт iTunes в 103 странах. И это не все - таким образом был побит рекорд Адель, чей хит Hello был на первом месте в этом рейтинге в 102 странах.

BTS - Black Swan:

Самым крупным и влиятельным считается фэндом BTS Арми (A.R.M.Y., или Adorable representative MC for youth), объединяющий миллионы фанатов. Аббревиатура Adorable representative MC for youth переводится как "Очаровательные представители MC для молодежи". Как и все фанаты, Арми тоже караулят кумиров около запасных выходов, скупают мерч и мечтают об отношениях со своим любимым айдолом.