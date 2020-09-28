Новая информация по делу пианистки, неожиданно приговоренной к тюрьме в Италии

Таким образом, в дальнейшем Румпане будет находиться в квартире в Риме, отмечает Таварс.

"Конечно, это не означает, что все закончилось, но в то же время квартира - не то же самое, что тюрьма", 4

- написал Таварс в социальной сети Facebook.

Напомним, 23 сентября политик поднял вопрос об аресте Румпане в Италии. Как сообщал RUS TVNET, в Италии месяц назад арестовали пианистку из Латвии.

В Министерстве иностранных дел подтвердили агентству LETA, что они проинформированы о ситуации с подданной Латвии в Италии. "Как это всегда происходит в таких случаях, МИД убеждается и продолжает пристально следить за тем, чтобы все права нашей подданной соблюдались", - заявила парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича.

Министерство призвало граждан Латвии при поездках в другие страны соблюдать установленные там правила и законы. Если требуется помощь, можно звонить на консульский телефон, работающий 24 часа в сутки, напомнили в МИДе Латвии.

Как известно, латвийская джазовая пианистка, вокалистка, композитор, аранжировщик и педагог джазовой и популярной музыки Дженифере Румпане больше месяца пробыла в итальянской тюрьме за административное нарушение шестилетней давности, о котором сама она успела забыть.

Как выяснилось, в 2014 году пианистка пользовалась итальянским общественным транспортом без билета. Опасаясь, что об этом могут узнать в Музыкальной академии, в которой она училась в Италии, Румпане назвалась полицейским чужим именем. Однако позже ей пришлось показать паспорт, и из полиции ее отпустили с устным предупреждением. Сейчас девушку неожиданно приговорили к 12 месяцам лишения свободы.

Председатель правления СЗК в своем Facebook пересказал историю девушки со слов ее друга Дина Сумеранга, который призвал к общественной поддержке, чтобы придать делу огласку.