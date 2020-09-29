В Латвии обнаружено 247 различных мутаций нового коронавируса

Исследователи пришли к выводу, что количество мутаций в течение года в большинстве случаев будет небольшим - примерно от 22 до 23.

Результаты анализа генома SARS-CoV-2 показывают, что циркулирующие в Латвии вирусы родственны идентифицированным в других странах Европы подтипам вирусов. Результаты филогенетического анализа в свою очередь указывают на то, что вирус проникал в Латвию многократно с разных континентов, и пока нет доказательств широкого распространения инфекции внутри страны.

Текущие данные подтверждают, что все новые случаи Covid-19 были завезены из-за границы, что свидетельствует об эффективности мер контроля Covid-19 в Латвии.