Владелец Lido Кирсонс замечен в компании молодой спутницы

Девушка, что была запечатлена в объятьях Кирсонса - младше его на 25 лет, ее зовут Диана Шмите, и она является сестрой председателя правления Lido Риты Аузини. В настоящее время женщина является членом правления Rīgas karte.



Гунар редко говорит о своей личной жизни, в этот раз от комментариев изданию он также отказался.

Напомним, ранее предприниматель в интервью программе Rezervēts телеканала 360TV признался, что его первый брак распался из-за измены. По его признанию, он жалеет о том, что увлекся другой и причинил жене Ларисе боль.

"Мы были очень счастливы, но расстались по моей вине. Я не должен был так поступать".

Мужчина всегда с огромным уважением отзывается о Ларисе, которая была с ним рядом и в хорошие, и в трудные времена. Согласно его словам, их общая дочь Эвия и внук Алберт - самая большая радость в его жизни.

Несколько лет назад стало известно, что после развода Гунар Кирсонс был женат на немке, имя которой он раскрывать не захотел. Известно, что у него в Германии есть дочь Эмилия. Из-за разных менталитетов пара не смогла ужиться и они расстались.

В интервью журналу Santa в 2014 году предприниматель говорил, что все расходы на содержание дочки взял на себя. Он также признавался, что поддерживает с ней постоянную связь - звонит ей и два раза в месяц навещает. Чтобы дочь говорила на латышском он нанял няню, которая бы научила девочку языку отца.