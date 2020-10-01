"Мужчинам легче, налево сходил и поправил ситуацию": Королева дала первое интервью после измены мужа

Наташе Королевой 47 лет, и, по ее словам, она хорошо знакома с кризисом средних лет и эмоциональными переживаниями, которые он вызывает.

"Девочки должны понимать, что как раз в этот кризисный период происходят все неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения", - говорит певица.

По мнению Королевой, мужчинам легче справиться с таким кризисом, чем женщинам.

"Порой бывает, это у тебя такое состояние, а муж там на подъеме - тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или наоборот. У мужа уже все, он ушел из большого спорта, лежит на диване, у него есть пиво, футбол, и он больше ничего не хочет. А его жена увядает, потому что она от него ничего не получает.

Мужчинам легче, налево сходил и поправил ситуацию. Женщинам нет, они все таки семейные. Особенно те, у которых и очаг, и дети. Для них это сложнее гораздо", - отмечает артистка.

По ее словам, в этот момент женщина должна собраться и полностью переосмыслить свою жизнь.

"В этот момент надо просто себя собрать. Выбросить старый гардероб и купить что-то новое. Она должна заставить себя это сделать. Это очень важно", - говорит Королева.

Артистка призналась, что и сама сталкивалась с такими моментами в своей семеной жизни.

Напомним, что 15 сентября, супруг Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) рассказал на своей Instagram-странице о том, что изменил жене. Позже он удалил публикацию.

Тарзан пригласил к себе в дом двух женщин, которые украли у Королевой и ее мужа драгоценности на несколько десятков тысяч евро. Также сообщалось, что одна из женщин - Анастасия Шульженко - якобы беременна от Тарзана, что оказалось ложью.