Рудковская и Плющенко вновь стали родителями. И имя известно

"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко", - написала Рудковская в своем Instagram и опубликовала несколько снимков всей семьи с новорожденным.

Напомним, что у звездной пары уже растет сын Александр, больше известный как Гном Гномыч. Кроме того, у Евгения Плющенко есть сын от первого брака с Марией Ермак. Он носит фамилию матери.

У Яны Рудковской есть еще сын Николай от брака с Виктором Батуриным и приемный сын Андрей, которого родила вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

Не так давно в программе "Алена, блин!" известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала о рождении второго ребенка от Плющенко.