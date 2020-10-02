Пт, 2.10.2020
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Рудковская и Плющенко вновь стали родителями. И имя известно

ФОТО: скриншот instagram.com/rudkovskayaofficial

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко во второй раз стали родителями - при помощи суррогатной матери у них родился еще один сын, о чем счастливая пара сообщила поклонникам в соцсетях.

"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко", - написала Рудковская в своем Instagram и опубликовала несколько снимков всей семьи с новорожденным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что у звездной пары уже растет сын Александр, больше известный как Гном Гномыч. Кроме того, у Евгения Плющенко есть сын от первого брака с Марией Ермак. Он носит фамилию матери.

У Яны Рудковской есть еще сын Николай от брака с Виктором Батуриным и приемный сын Андрей, которого родила вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

Не так давно в программе "Алена, блин!" известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала о рождении второго ребенка от Плющенко.

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