Что в соцсетях публикует новоизбранный мэр Риги Мартиньш Стакис

В пятницу, 2 октября, Рижская дума нового созыва на первом заседании избрала председателем думы Мартиньша Стакиса. Предлагаем посмотреть, чем в своих соцсетях делится новый градоначальник.
Bez labi apmācītiem karavīriem, moderniem ieročiem un labas tehnikas, uzvarai mums nepieciešami arī draugi. Un tādi mums ir Polijas bruņotie spēki! Gan pirms 100 gadiem, palīdzot atbrīvot Latgali, gan šodien, esot Nato kaujas grupā. Paldies, lai mūžīga slava varoņiem 🇵🇱🇱🇻 #Latgale #Daugavpils #Krāslava
За кандидатуру Стакиса проголосовали 46 депутатов, против были 11, один воздержался.
Избрание Стакиса на должность мэра Риги поддержала не только коалиция, но и часть оппозиции.
Стакис станет 11-м мэром Риги после восстановления независимости Латвии в 1990 году.
В новую коалицию вошли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия (НКП), список Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и объединение партий "Новое Единство", то есть семь партий по четырем спискам.
Партнеры по коалиции договорились, что у мэра будет три заместителя - представители "Нового Единства", НКП и НО/ЛОР.
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