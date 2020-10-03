Что в соцсетях публикует новоизбранный мэр Риги Мартиньш Стакис

За кандидатуру Стакиса проголосовали 46 депутатов, против были 11, один воздержался.

Избрание Стакиса на должность мэра Риги поддержала не только коалиция, но и часть оппозиции.

Стакис станет 11-м мэром Риги после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

В новую коалицию вошли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия (НКП), список Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и объединение партий "Новое Единство", то есть семь партий по четырем спискам.

Партнеры по коалиции договорились, что у мэра будет три заместителя - представители "Нового Единства", НКП и НО/ЛОР.