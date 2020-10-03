Сб, 3.10.2020
Самым странным было предложение поработать в эскорте. Но за очень большую сумму - 30 тысяч. Маркус Рива, латвийский музыкант
Маркус Рива, латвийский музыкант

Что в соцсетях публикует новоизбранный мэр Риги Мартиньш Стакис

В пятницу, 2 октября, Рижская дума нового созыва на первом заседании избрала председателем думы Мартиньша Стакиса. Предлагаем посмотреть, чем в своих соцсетях делится новый градоначальник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#rainbow

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#latgale #velotūrisms #amish

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Kādreiz tam bija jānotiek. Mana pirmā ēst-gatavošanas bilde.

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Es esmu #latvija🇱🇻 Mīlu, gaidu un lepojos!

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Asins vaig?

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Ha Берлин (ская филармония)

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Noķerts ielās! Vai esi jau atklājis riteņbraukšanas sezonu?! #attīstībaipar

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Ave Sol

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#zemessardze #nometne

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#ziema

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За кандидатуру Стакиса проголосовали 46 депутатов, против были 11, один воздержался.

Избрание Стакиса на должность мэра Риги поддержала не только коалиция, но и часть оппозиции.

Стакис станет 11-м мэром Риги после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

В новую коалицию вошли объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия (НКП), список Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) и объединение партий "Новое Единство", то есть семь партий по четырем спискам.

Партнеры по коалиции договорились, что у мэра будет три заместителя - представители "Нового Единства", НКП и НО/ЛОР.

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