Вс, 4.10.2020
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  • Монеточка пришла на шоу "Вечерний Ургант" и назвала имя своего возлюбленного

Монеточка пришла на шоу "Вечерний Ургант" и назвала имя своего возлюбленного

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российска исполнительница Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Во время программы она впервые назвала имя своего возлюбленного - это ее продюсер Виктор Исаев. Он тоже стал гостем эфира. 

Пара рассказала, что их отношения начались с крепкой дружбы. К Ивану Урганту они пришли представить новый альбом Лизы "Декоративно-прикладное искусство". 

"Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья... Дружба в отношениях - это самое главное", - сказала Монеточка.

Исаев признался, что когда они работают, то он иногда даже доводит Лизу до слез.

"Я давно этим занимаюсь, и меня всегда учили, что музыку нужно делать либо хорошо, либо не делать вообще", - считает Виктор.

Девушка также рассказала, что недавно состоялся ее кинодебют. Она снялась в фильме "Родные" о семье, которая едет на Грушинский фестиваль. Монеточка призналась, что это было невероятно трудно. Вместе с ней в съемках принимали участие такие звезды, как Сергей Бурунов и Ирина Пегова. Певица рада, что ее первый киноопыт случился именно с такими опытными актерами. 

Видео: Монеточка в гостях у Ивана Урганта

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