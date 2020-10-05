Фото ⟩ Cколько стоит отдых Насти Ивлеевой и Элджея?

Журнал Ok.ru пишет, что после открытия границ Ивлеева и ее подруга Юлия Коваль улетели на съемки шоу "Орел и решка". Работа проходила на Мальдивах. После окончания съемки блогер решила не возвращаться в Москву, а осталась отдыхать вместе со своим мужем Элджеем.

Стоимость суток в LUX* North Male Atoll варьируется от 85 до 135 тысяч рублей (от 930 до 1,4 тысячи евро). За эти деньги гости могут проживать на вилле (площадь 350 квадратных метров) с отдельной гостиной, террасой, бассейном, принадлежностями для барбекю, сауной, мини-баром и большим телевизором.

У журналистов также есть информация, что супруги остановились в трехэтажном пентхаусе площадью 1000 квадратных метров. Его стоимость в сутки 760 тысяч рублей (8,3 тысячи евро).

Ивлеева регулярно публикует снимки в брендовой одежде, катается на дорогих машинах и отдыхает на лучших курортах мира. Не всем подписчикам это нравится. Многие пишут, что хотят увидеть "прежнюю" Настю, но она утверждает, что ничуть не изменилась.

Напомним, в июле Настя и Элджей отметили первую годовщину свадьбы.