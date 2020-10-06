Вт, 6.10.2020
Что мне теперь делать? Я слышал, что один (...) предлагает людям пожертвовать мне миллион в интернете. Спасибо, я всю жизнь мог зарабатывать сам. А теперь мне еще придется испытать нечто подобное. Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро
Раймонд Паулс об инициативе Алдиса Гобземса собрать для него миллион евро

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс выходит замуж

ФОТО: https://www.instagram.com/jordandelivers/?hl=en

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) выходит замуж за своего друга Джордана Гарфилда. Об этом он сообщил в соцсетях. 

Лоуренс опубликовал снимок обручального кольца на пальце своей руки в сторис.

"Я люблю тебя, Джордан Гарфилд", - написал он. 

ФОТО: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Напомним, победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов - он получил 492 балла, в свою очередь на второе место попала Италия с 465 баллами, на третьем месте оказалась Россия с результатом - 369. 

Латвийская группа Carousel с композицией That Night не смогла пройти в финал. 

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