Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс выходит замуж

Лоуренс опубликовал снимок обручального кольца на пальце своей руки в сторис.

"Я люблю тебя, Джордан Гарфилд", - написал он.

ФОТО: https://www.instagram.com/itsduncanlaurence/

Напомним, победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов - он получил 492 балла, в свою очередь на второе место попала Италия с 465 баллами, на третьем месте оказалась Россия с результатом - 369.