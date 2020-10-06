Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс выходит замуж

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) выходит замуж за своего друга Джордана Гарфилда. Об этом он сообщил в соцсетях.
Лоуренс опубликовал снимок обручального кольца на пальце своей руки в сторис.
"Я люблю тебя, Джордан Гарфилд", - написал он.
Напомним, победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов - он получил 492 балла, в свою очередь на второе место попала Италия с 465 баллами, на третьем месте оказалась Россия с результатом - 369.
Латвийская группа Carousel с композицией That Night не смогла пройти в финал.