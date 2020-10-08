"Дюна", "Матрица 4", новый "Бэтмен": студия Warner объявила о переносе крупнейших релизов

Релиз блокбастера "Чудо-женщина: 1984" по-прежнему запланирован на 25 декабря этого года. Ранее студия также рискнула выпустить в прокат фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод".

Кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка - крупнейших кинорынков США - по-прежнему не работают из-за пандемии Covid-19. Недавно по причине отсутствия крупных релизов о временном закрытии кинотеатров в Великобритании также объявили киносети Cineworld и Regal. Незадолго до этого компания MGM перенесла премьеру нового фильма "бондианы" "Не время умирать" с ноября 2020 года на апрель 2021-го.