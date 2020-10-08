"Дюна", "Матрица 4", новый "Бэтмен": студия Warner объявила о переносе крупнейших релизов

Одна из крупнейших компаний-дистрибьюторов в мире Warner Bros. внесла изменения в график ожидаемых релизов, сообщает "Кинопоиск". Несколько проектов, включая "Дюну" и нового "Бэтмена", были перенесены на более поздний срок, а "Матрица 4", наоборот, выйдет раньше.
Обновленный график фильмов от Warner Bros. сейчас выглядит так:
- "Дюна" выйдет 1 октября 2021 года вместо 18 декабря 2020-го
- "Бэтмен" - 4 марта 2022-го вместо 1 октября 2021 года
- "Матрица 4" - 22 декабря 2021-го вместо 1 апреля 2022 года
- "Флэш" - 4 ноября 2022-го вместо 3 июня 2022 года
- "Шазам! Ярость богов" - 2 июня 2023-го вместо 4 ноября 2022 года
- "Черного Адама" временно убрали с 22 декабря 2021-го
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Релиз блокбастера "Чудо-женщина: 1984" по-прежнему запланирован на 25 декабря этого года. Ранее студия также рискнула выпустить в прокат фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод".
Кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка - крупнейших кинорынков США - по-прежнему не работают из-за пандемии Covid-19. Недавно по причине отсутствия крупных релизов о временном закрытии кинотеатров в Великобритании также объявили киносети Cineworld и Regal. Незадолго до этого компания MGM перенесла премьеру нового фильма "бондианы" "Не время умирать" с ноября 2020 года на апрель 2021-го.
Фото: со съемок фильма "Матрица 4"