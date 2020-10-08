5 лет на "Новой волне", работа со звездами и карьера мечты: Карина из Сигулды, которая покорила Москву

Солнечная улыбка менеджера артистов и организатора медийных мероприятий в Латвии и России Карины Захаровой покоряет с первого взгляда. Рассказываем про эту предприимчивую девушку из Сигулды в рамках рубрики "MADE IN LV".
- Как тебя правильно называть – продюсер, менеджер, PR-директор?
- А как хочешь! (смеется). Я человек из шоу-бизнеса - знаю, умею и даже частенько делаю все. Начала я свою карьеру в крупнейшем концертном агентстве Балтии почти 14 лет назад, а 2015 году я отправилась в Москву в качестве представителя нашего латвийского артиста Маркуса Ривы. И понеслось! (улыбается).
Карина призналась, что за годы работы в концертном агентстве она познакомилась с очень многими артистами российского шоу-бизнеса. С многими знаменитостями и их менеджерами она общается до сих пор.
"Работая с ними во время их гастролей по Балтии, я узнавала интересную для себя информацию", - отмечает она.
Любопытный факт, Карина 5 лет проработала на фестивале "Новая Волна" в Юрмале помощницей исполнительного директора.
"Так прошло почти 8 лет в концертном бизнесе, а потом наступил момент что-то менять в жизни. И были у меня мысли отправится в Москву, а тут и Маркусу нужен был представитель после шоу "Хочу к Меладзе". Так из "принимающей стороны" я перешла на сторону артиста", - говорит блондинка.
Переехав в Москву, она взялась за полное продвижение артиста на русскоязычную аудиторию, а это значит новые знакомства и сотрудничество с представителями радиостанций, телеканалов, издательств и т.д.
"Я погрузилась в мир пиара. Чуть освоившись в Москве, помимо своего артиста, я начала работать в команде одного из популярных режиссеров в России, Алексея Голубева (клипы, концерты, шоу). Я впитывала информацию, как губка!" - восклицает Карина.
Таким образом, девушка получала колоссальный опыт.
"Только за полгода мы сделали одно очень крупное музыкальное шоу в СК Олимпийский, два больших сольных концерта популярным артистам (Егор Крид и Мот), сняли первый клип Ольге Бузовой и еще около 15 клипов известным артистам (Дима Билан, Артик и Асти, артисты Black Star и т.д.), готовились к "Евровидению" с командой из России и т.д.
"Параллельно я взялась за московскую группу в качестве директора-продюсера. Сразу отмечу, продюсер - это не тот, кто деньги дает. Каждый шаг группы был под контролем и заранее спланирован", - указывает Захарова.
После того, как работа с режиссером завершилась, Карина опять увлекалась пиаром. Она немного поработала с певицей Ани Лорак.
- Но ведь ты уже не пиарщица?
- Нет, тут мои организаторские способности все-таки тянули меня к мероприятиям. Два года назад я стала сотрудничать с музыкальными каналами и делать сборные концерты с участием топовых артистов, а также заняла должность руководителя проектов одного известного продюсера (ежегодные церемонии вручения премий и другие крупные VIP мероприятия). Но и об артистах я тоже не забываю - продолжаем работать, выпускать новинки, снимать клипы и т.д.
- Какое у тебя образование? Можешь рассказать про опыт работы до попадания в сферу шоу-бизнеса?
- С первого класса я понимала, что моя карьера будет связана со сценой и творчеством. Вообще, сцена меня манила: я получала главные роли в школьных спектаклях, но вскоре поняла, что мне гораздо интересней все организовывать - быть закулисами.
В старших классах я занималась организацией большинства школьных мероприятий и принимала участие в культурной жизни своего родного города Сигулда. Уже тогда я определилась, что буду работать в концертном агентстве и заниматься организацией гастролей артистов. Я посчитала, что будет правильно пойти учиться на руководителя в области культуры и закончив институт, прийти с дипломом и сказать: "Берите меня на работу! Я - специалист!". Но на втором курсе, совершенно случайно, я устроилась в то самое агентство-мечты. Мою учебу полностью покрывала практика на работе! А дальше уже школа жизни. Конечно, я работаю в той сфере, где все меняется и всегда надо быть "в теме" и "в тренде. Поэтому, без саморазвития никуда!
- С кем из артистов ты сейчас работаешь?
Сейчас официально я представляю нашего латвийского певца Маркуса Риву на все русскоязычное пространство (Россия, страны СНГ, Балтия и т.д.), а также помогаю молодым артистам развиваться в шоу-бизнесе и выходить на большой рынок.
К примеру, две недели назад организовала нашей латвийской певице Яне Клявине первый концерт в Москве. В марте этого года она победила в российском талант-шоу "Ну-ка, все вместе!", и сейчас самое время заявить о себе российской аудитории.
А так, благодаря многим и разным проектам, общаюсь и сотрудничаю с разными артистами. Вот как раз сейчас готовим концерт с эфиром на российском федеральном канале в честь Дня матери (в России этот праздник отмечают 28 ноября), в нем будут принимать участие: Алсу, Наргиз, Ани Лорак, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Тимати, Денис Клявер, Хор Турецкого и многие другие.
- А в чем заключается твоя основная работа?
- "Алло, мы ищем таланты!" (смеётся). Я знаю, как помочь артистам достичь определенного результата! Но я всех их сразу предупреждаю, что радоваться раньше времени не стоит! Это механизм, который если уж запускаем, то он не должен оставливаться! Это - большой труд, большие вложения, как моральные, так и физические и материальные. Чтобы получить желаемый результат, необходимо инвестировать! Требуется очень много думать! Ну и, конечно, коммуницировать.
Смотря, что касается работы с артистом, то это может быть любой вопрос: пиар (интервью, написание новостей и рассылка по СМИ, съемки, эфиры), сотрудничество с рекламной компанией, концерты и гастроли, запись песен, съемки клипов, помещение мероприятий, могиторинг, анализ ситуаций и т.д.
По мероприятиям, это обсуждение концепции, план действий, сбор команды, выбор артистов и привлечение (приглашение) их в проект, партнеры (спонсоры, инфопартнеры), план мероприятия, обсуждение со сценаристом, потом с ведущими, со съемочной службой, полный контроль всех технических служб, и полный контроль всего мероприятия. И, конечно, пост-отчеты.
- Ты большую часть времени проводить в Москве. Как так вышло, что ты приняла решение уехать?
- Все произошло слишком быстро и спонтанно. Да, у меня были идеи что-то изменить и, возможно, переехать в Москву. Но окончательное решение было принято за месяц! Завершила дела на предыдущей работе, собрала вещи и поехала на машине в Москву. Приехала и сразу помчалась на мероприятие (смеется). Многие спрашивают, как я решилась на переезд. Я считаю, что не страшно переезжать туда, откуда ежедневно отправляются самолеты, поезда, автобусы домой, да и я на машине. Расстояние всего 1000 километров! Я без длительных остановок доезжаю легко!
Конечно, только начав жить в России я осознала и ощутила "разницу менталитетов". Говорим на одном языке, но какие же мы разные! Спустя год я все-таки испытала так называемый "культурный шок", когда не хочется никуда выходить и ни с кем общаться. Но это проходит. Москва прекрасный город, который развивается, в том числе и в социальном плане. И, конечно, самим надо тоже адаптироваться. Я счастлива, что могу приехать в Латвию, устроить разгрузку, потом наполниться новой энергией и силами и вернуться в Москву.
- Если посмотреть на твои фото в инстаграм, то можно решить, что все рабочие дни – это тусовки? Бывало, что так люди говорят?
- Посещаю мероприятия я только по работе, именно там можно встретиться с нужными людьми, познакомиться с новыми, обсудить возможное сотрудничество, рассказать о новостях твоих артистов и т.д. Либо я сама организую эти мероприятия. Это стиль жизни! Я свою профессию не воспринимаю, как работу, иначе мне придется согласиться, что работаю я с 19 лет круглосуточно и без выходных. Мой мозг все время генерирует идеи, и я всегда на связи. У меня много проектов, которые я веду одновременно.
Но люди не из шоу-бизнеса действительно порой не понимают, когда я работаю, если по фото я все время на мероприятиях или путешествую (гастроли, съемки клипов и т.д.). И только близкие знают, какой это труд, стресс и т.д. Просто выставляешь фото уже по завершению работы, когда я уже довольна результатом. Во время "жести" нет времени выставлять снимки и писать посты. Хотя рассказов очень много (смеется).
- Расскажи про недавнюю VIP-вечеринку/премию, к которой ты имела отношение?
- 15 сентября мы провели в Москве 12-ую ежегодную церемонию вручения премий в области брендов и трендов Brand Awards 2020. Она должна была пройти в марте, но нам ее пришлось перенести из-за сложившейся ситуации в мире. А в конце июля, с момента снятия всех ограничений в Москве, мы все-таки решили попробовать подготовить мероприятие. Нас активно поддержали партнеры и вообще все прошло очень хорошо. Люди соскучались по мероприятиям, а тем более по качественным мероприятиям. Был переаншлаг VIP-персон. Гостями вечера стали успешные бизнесмены, политики, топ-модели, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса: заместитель министра культуры РФ Манилова Алла, Надежда Бабкина, Антон Собянин, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш, Анастасия Гребенкина, Татарка ФМ, Екатерина Одинцова, Игорь Чапурин, владелец ресторанов La Marée Меди Дусс, тиктокер Никита Мимимижка, директор по связям с общественностью LG Electronics в России Татьяна Шахнес, управляющий директор бренда Rolls Royce Motor Cars MOSCOW Татьяна Фитцжералд, представители Gourmet Alliance, фудмолл "Депо", Crocus Fitness и многие другие.
Ведущими церемонии были Юлия Барановская и Константин Тарасюк. А выступали на мероприятии Слава, Александра Морозова, Любовь Успенская, группа Viva, Александр Шоуа, Brandon Stone, и т.д.
- Ты всегда мечтала, что будешь так работать?
- Именно так - нет. Это еще не предел мечтаний! Я уже близка к той форме работы, о которой мечтаю. И пандемия помогла мне понять, что моя схема работает. Но нужно поставить проекты (заказы) на поток, окончательно сформировать команду. Но я точно знаю, что не прогадала со сферой деятельности. Это мое!
- Расскажи про какие-то курьезные, смешные или быть может, наоброт, значимые происшествия в твоей карьере.
- Начну с самого важного в карьере: это знакомства с замечательными люди! С талантливыми людьми, которые восхищают и мотивируют!
Курьезных случаев очень много. За 14 лет почти каждый случай, даже самый сложный и опасный, можно перевести в курьез. Вообще, я ко всему люблю относится с юмором. Иначе сложно и не интересно (таинственно улыбается).
В четверг, 8 октября, эта предприимчивая и смелая девушка из Сигулды, Карина Захарова отмечает день своего рождения.
По секрету она рассказала, что будет встречать этот праздник роскошной вечеринкой в Москве, а потом уже постарается вернуться в Латвию, где после тестов на Covid-19 и периода самоизоляции встретится с родными и друзьями. RUS TVNET присоединяется к поздравлениям!