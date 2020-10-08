5 лет на "Новой волне", работа со звездами и карьера мечты: Карина из Сигулды, которая покорила Москву

- А в чем заключается твоя основная работа?

- "Алло, мы ищем таланты!" (смеётся). Я знаю, как помочь артистам достичь определенного результата! Но я всех их сразу предупреждаю, что радоваться раньше времени не стоит! Это механизм, который если уж запускаем, то он не должен оставливаться! Это - большой труд, большие вложения, как моральные, так и физические и материальные. Чтобы получить желаемый результат, необходимо инвестировать! Требуется очень много думать! Ну и, конечно, коммуницировать.

Смотря, что касается работы с артистом, то это может быть любой вопрос: пиар (интервью, написание новостей и рассылка по СМИ, съемки, эфиры), сотрудничество с рекламной компанией, концерты и гастроли, запись песен, съемки клипов, помещение мероприятий, могиторинг, анализ ситуаций и т.д.

По мероприятиям, это обсуждение концепции, план действий, сбор команды, выбор артистов и привлечение (приглашение) их в проект, партнеры (спонсоры, инфопартнеры), план мероприятия, обсуждение со сценаристом, потом с ведущими, со съемочной службой, полный контроль всех технических служб, и полный контроль всего мероприятия. И, конечно, пост-отчеты.

- Ты большую часть времени проводить в Москве. Как так вышло, что ты приняла решение уехать?

- Все произошло слишком быстро и спонтанно. Да, у меня были идеи что-то изменить и, возможно, переехать в Москву. Но окончательное решение было принято за месяц! Завершила дела на предыдущей работе, собрала вещи и поехала на машине в Москву. Приехала и сразу помчалась на мероприятие (смеется). Многие спрашивают, как я решилась на переезд. Я считаю, что не страшно переезжать туда, откуда ежедневно отправляются самолеты, поезда, автобусы домой, да и я на машине. Расстояние всего 1000 километров! Я без длительных остановок доезжаю легко!

Конечно, только начав жить в России я осознала и ощутила "разницу менталитетов". Говорим на одном языке, но какие же мы разные! Спустя год я все-таки испытала так называемый "культурный шок", когда не хочется никуда выходить и ни с кем общаться. Но это проходит. Москва прекрасный город, который развивается, в том числе и в социальном плане. И, конечно, самим надо тоже адаптироваться. Я счастлива, что могу приехать в Латвию, устроить разгрузку, потом наполниться новой энергией и силами и вернуться в Москву.

- Если посмотреть на твои фото в инстаграм, то можно решить, что все рабочие дни – это тусовки? Бывало, что так люди говорят?