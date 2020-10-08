Артисты из Латвии вдохнули жизнь в легендарный хит Пугачевой "Позови меня с собой"

В чем отличие хорошей песни от плохой? Наверное, в том, что хорошую хочется петь снова и снова. Она не стареет: ее подхватывает поколение за поколением, и каждый, кто исполняет ее в очередной раз, вносит что-то свое - оригинальное, неповторимое, идущее от души...

ФОТО: Пресс-фото

Таких песен много, и одна из них - "Позови меня с собой". Песня была написана Татьяной Снежиной в 1993 году, и она сама исполняла ее на своих концертах. После трагической гибели поэтессы в автокатастрофе в августе 1995 года, запись "Позови меня с собой" переслали легендарной Алле Пугачевой, которая включила песню в свой репертуар. Именно в исполнении Пугачевой песня приобрела огромную популярность, победив в конкурсе "Песня года-97".

Позже она звучала в телесериале "Улицы разбитых фонарей", в числе саундтреков к сериалу "Содержанки" (реж. К. Богомолов) в исполнении Сабины Ахмедовой, в 2002 году певец Владо Яневски записал ее на македонском языке, и эта версия под названием "Тајна отровна" ("Ядовитая тайна") вошла в его альбом "Има нешто посилно од сѐ"...

И вот снова - новая версия, новое дыхание, новое прочтение, новые образы. И, разумеется, новые исполнители; на этот раз - творческая группа из Латвии Idanceconfession.

Клип погружает зрителя и слушателя в атмосферу мистики. На это "работает" все - плавное исполнение самой песни, отчасти похожее на медитацию, черные одеяния и "готический" макияж певицы Дианы и двух танцовщиц, Дины и Юли, плавные, словно колдовские, движения тел, волосы, развевающиеся в замедленном полете…

ФОТО: Пресс-фото

Происходящее на экране - словно игры подсознания главной героини, рождающие вопрос – мы ли управляем нашими мыслями, или наши мысли управляют нами?

Отдельного внимания заслуживает работа режиссера и операторов. Внимание уделено каждой мелочи – как солнце играет на колье героини, как летит с балкона, развеваясь, ее фата, как играют блики на воде Балтэзерса в лучах заходящего солнца…

ФОТО: Пресс-фото

Кстати, о солнце. Как позже вспоминала исполнительница песни Диана, оно было самым главным и самым капризным героем клипа:

"Красивый закат нам был необходим, но солнце, как назло, скрылось. И когда мы, отчаявшись его дождаться, уже переоделись, оно вдруг вышло из-за туч и засияло особенно красиво. И тогда со словами "Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце" я не просто пошла, а полетела со спринтерской скоростью, по пути натягивая платье: ведь на съемку у нас было ровно 2 минуты, пока солнце не "передумало"!".

ФОТО: Пресс-фото

В свою очередь, режиссер, оператор-постановщик с богатым опытом работы в короткометражном кино, музыкальных видео, сериалах, рекламе Даниэль Иоффе раскрыл некоторые технические секреты, благодаря которым клип получился настолько эффектным: