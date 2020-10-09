Пт, 9.10.2020
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Тарзана вызвали на допрос по делу об украденных драгоценностях Королевой

Сергей Глушко (Тарзан)

ФОТО: скриншот видео

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) был вызван на допрос, на котором он рассказал следователям об украденных драгоценностях жены, передает РЕН ТВ.

Известно, что Сергей явился на допрос в УВД по ЗАО города Москвы. Сотрудники правоохранительных органов расспрашивали о пропавших украшениях его жены. С представителями СМИ Тарзан разговаривать отказался и не дал никаких комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что в августе с Тарзаном и Наташей Королевой произошел неприятный случай. Несколько новостных порталов написали, что из квартиры знаменитостей пропали украшения, которые оцениваются в пять миллионов рублей (56 тысяч евро), а также три тысячи евро.

Сообщалось, что, пока певица была в отъезде, ее супруг Тарзан (Сергей Глушко) привел в дом двух малознакомых женщин. После этого ценности и пропали. Самое любопытное, что Сергей не заметил пропажу. Ее обнаружила Наташа после своего возвращения. Тогда муж ей рассказал о визите незнакомок. Пара подала заявление в полицию. 

Также вскрылись интимные подробности из жизни стриптизера. В СМИ попало видео, на котором запечатлена измена Глушко. Позже мужчина во всем сознался, разгорелся нешуточный скандал, который многие посчитали пиаром. 

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