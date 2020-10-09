Слышали новость, что теперь до начала ноября в ночных клубах можно будет пить алкоголь, но при этом запрещается танцевать? Типа тусуйтесь, выпивайте, но только не танцуйте. Странненько, конечно, но нам вот интересно, а что последует за таким правонарушением? "Хватайте его, ребята, я видел два притопа! - Нет-нет, умоляю, у меня просто жвачка к подошве прилипла!". А новостные сводки потом будут пестрить заголовками: "Этой ночью в клубе Friends две группировки были замечены в танце - безудержная лезгинка привела к потерям с обеих сторон".

Ладно, видимо, у нас проходил конкурс на самое дурацкое ограничение. Эх, жаль, нас не предупредили! Мы бы тоже с радостью поучаствовали - "ехать можно, тормозить нельзя", "нырять можно, всплывать нельзя", "вдыхать можно, выдыхать нельзя". Главное, чтобы не придумали - работать можно, получать нормальную зарплату нельзя... хотя, постойте-ка...

А теперь наша традиционная рубрика - "Неамбициозный грабитель". Читали, что одного воришку за кражу шоколада из Rimi суд приговорил к лишению свободы? Мы, конечно, преступника не оправдываем, но всегда казалось, что за воровство шоколадки от силы пальцем погрозят, ну или в угол поставят, если шоколадка с орешками была. Но настоящий срок? Выходит, чтобы не посадили, красть надо в особо крупных размерах, простым Сникерсом тут не отделаешься.

Тут на днях стало известно, что с 1 января нас ждет новый налог на первичную регистрацию подержанных авто. Мол, это будет стимулировать автолюбителей покупать новые машины, а не старые. Ну, что тут скажешь? Предлагаем всем автомобилистам поменять свои гудки на "мууу" - ведь именно такой звук должна издавать дойная корова, правда? Уже представляем, как по стране расцветают салоны с омолаживающими процедурами для машин – подтяжка фар, липосакция бампера, увеличение лобового стекла. И если раньше скручивали пробег, то теперь будут старательно маскировать год выпуска при регистрации: "Так, сколько машине лет? - Три... с небольшим хвостиком. Да и вообще, это электрокар". И неважно, что хвостик этот тянется с прошлого века, а из электрического там только радио и дворники.

Ну а мы, отдел маркетинга и скепсиса Balticom, на этой неделе услышали, что в Оклахомской тюрьме заключенных на протяжении нескольких часов пытали песней Baby Shark. Мы, конечно, понимаем, что это не шедевр музыкального мира, но прямо "пытали"?! Похоже, что это были очень хитрые заключенные, наверное, следом они кричали "о нет, только не свежие круассаны на завтрак, умоляю, у меня аллергия на сдобу!" или "снимите с меня эту шубу, я ненавижу роскошь!". В общем, если кому интересно, то мы терпеть не можем красную икру и Dom Perignon 1983 года. Прям фу-фу!

А какая ваша любимая шоколадка?