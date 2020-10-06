От нескольких десятков евро до 1500 за регистрацию: покупка подержанных авто станет дороже

Инициатива ввести налог на регистрацию транспортных средств с целью предотвратить регистрацию старых и экологически вредных автомобилей в Латвии исходила от Министерства сообщения.

Как пояснил министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия), западные страны, взявшие зеленый курс, уже приняли различные меры, в результате которых жители отказываются от экологически вредных автомобилей.

"Мы, в свою очередь, не хотели бы, чтобы весь этот поток дешевых, но экологически вредных автомобилей шел в Латвию. Поэтому на первую регистрацию в Латвии вводится дополнительный регистрационный налог", - пояснил Линкайтс.

Ставка налога будет рассчитываться в зависимости от возраста автомобиля, типа топлива и количества выделяемого углекислого газа или CO2.

Поэтому сумма может колебаться от нескольких десятков евро до полутора тысяч. Машины младше пяти лет не будут облагаться регистрационным налогом.

Ассоциация торговцев транспортными средствами категорически против таких поправок, отмечая, что таким образом будут наказаны несостоятельные люди, которые не могут позволить себе покупать новые автомобили.

"Плохая новость заключается в том, что этот налог основан на принципе, что бедные платят за мобильность больше", - подчеркнул в программе Panorāma исполнительный директор Ассоциации Янис Озолиньш. "В этом случае семья из деревни при регистрации автомобиля заплатит дополнительно 320 евро", - добавил он.

С введением нового регистрационного налога правительство надеется пополнить государственный бюджет примерно на 15 миллионов евро в год.

Торговцы автомобилями предупреждают, что эффект может быть обратным, поскольку все больше и больше автомобилистов из Латвии будут регистрировать свои автомобили в соседних странах и платить налоги там.

"Для сравнения посмотрим на Эстонию. Там регистрация новой машины стоит 180-190 евро, плюс один раз в два года 40 евро на техосмотр. В Литве это 50-60 евро. В нашей стране это сотни. И мы еще хотим ввести новый налог", - отметил бизнесмен, совладелец автосалона e-mobile.lv Вилмар Миллерс.

Министр Линкайтс признал, что запретить людям регистрировать автомобили в других странах - невозможно. Однако он отверг обвинения в том, что налог больше всего ударит по менее обеспеченным автомобилистам.

"Я сомневаюсь, что нуждающийся человек купит машину с трехлитровым двигателем", - сказал Линкайтс.

Однако, по расчетам LTV, значительное увеличение затрат коснется не только "многолитражек", но и очень простые семейные минивэны, выбросы CO2 которых, согласно данным CSDD, составляют около 130-140 граммов на километр.

Покупатели подержанных автомобилей признают, что хотели бы выбирать новые и более экологически чистые автомобили, но не могут себе этого позволить. Эти люди надеются, что в будущем правительство Латвии поддержит такую ​​"зеленую" покупку субсидией или купонами, как это уже происходит в некоторых других европейских странах.

Однако правительство Латвии пока не планирует никаких мер поддержки для покупки более экологически чистых автомобилей. Как пояснили в Министерстве сообщения, это невозможно, потому что в Латвии нет местного производства автомобилей и было бы неправильно субсидировать из государственного бюджета покупку автомобилей, произведенных в других странах, прозвучало в программе.