Подозреваемый в убийстве трех человек в России найден мертвым. Предварительно, он покончил с собой

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
По данным собеседника агентства ТАСС, стрелок покончил с собой. Его тело было найдено в лесополосе.
"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - уточнил информацию источник "Интерфакса".
Информацию о том, что тело подозреваемого убийцы найдено, ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД, а изданию "Интерфакс" - в региональном следственном управлении Следственного комитета.
12 октября в Нижегородской области России молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке. Это произошло около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подъехал автобус. Подозреваемому удалось скрыться.
Трое раненых мужчин скончались на месте, три женщины получили ранения и были госпитализированы. Позже стало известно, что одна из раненых - бабушка стрелявшего - умерла в больнице.
По предварительным данным, стрелка зовут Даниил Монахов, ему 18 лет. Мотивы преступления пока не установлены.