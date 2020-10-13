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Подозреваемый в убийстве трех человек в России найден мертвым. Предварительно, он покончил с собой

Охотник с ружьем. Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области найден мертвым, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседника агентства ТАСС, стрелок покончил с собой. Его тело было найдено в лесополосе.

"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - уточнил информацию источник "Интерфакса".

Информацию о том, что тело подозреваемого убийцы найдено, ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД, а изданию "Интерфакс" - в региональном следственном управлении Следственного комитета.

12 октября в Нижегородской области России молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке. Это произошло около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подъехал автобус. Подозреваемому удалось скрыться.

Трое раненых мужчин скончались на месте, три женщины получили ранения и были госпитализированы. Позже стало известно, что одна из раненых - бабушка стрелявшего - умерла в больнице. 

По предварительным данным, стрелка зовут Даниил Монахов, ему 18 лет. Мотивы преступления пока не установлены.

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