Подозреваемый в убийстве трех человек в России найден мертвым. Предварительно, он покончил с собой

По данным собеседника агентства ТАСС, стрелок покончил с собой. Его тело было найдено в лесополосе.

"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - уточнил информацию источник "Интерфакса".

Информацию о том, что тело подозреваемого убийцы найдено, ТАСС подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД, а изданию "Интерфакс" - в региональном следственном управлении Следственного комитета.

12 октября в Нижегородской области России молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке. Это произошло около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подъехал автобус. Подозреваемому удалось скрыться.

Трое раненых мужчин скончались на месте, три женщины получили ранения и были госпитализированы. Позже стало известно, что одна из раненых - бабушка стрелявшего - умерла в больнице.