Друг убитого Павла Ребенока рассказал, как разделят его наследие

Ребенок был богат - согласно декларации государственного должностного лица, он владел несколькими объектами недвижимости, тремя автомобилями, акциями в Grindeks и Olainfarm, частью капитала ветеринарной клиники Francesca VET и SIA Verdorff, а сбережения наличными и в банке составляли примерно 200000 евро.

Как поясняет Криекис, Ребенок не составлял завещания, поэтому все имущество будет передано родственникам - родителям и брату.

"Насколько мне известно, все машины принадлежали Павлу, и они включены в наследство, которое включает как отдельную недвижимость, так и финансовые ресурсы", - объясняет Криекис.

В свою очередь, дом в Лангстини, четыре мотоцикла и, возможно, другая собственность, приобретенная в ходе коммерческой деятельности, будет собственностью SIA Verdorff, владельцами которой были Ребенок и его близкий друг Ингус Баландин, также пострадавший во время нападения.

Напоминаем, что по факту убийства в полиции возбуждено уголовное дело по статье 117 Криминального кодекса - за убийство, если оно связано с грабежом. Хотя в полиции до сих пор не исключают, что причины убийства Ребенка могут быть связаны с его профессиональной деятельностью, такая версия, по их мнению, менее вероятна.