Восходящая звезда Яна Клявиня выпустила песню в сотрудничестве с известным в России автором

Перед пандемией латвийская певица Яна Клявиня приняла участие в съемках музыкального талант-шоу в Москве "Ну-ка, все вместе!", а вскоре стала его победительницей! И вот спустя полгода Яна вновь заявляет о себе очень честной и искренней песней.

Яна Клявиня ФОТО: Пресс-фото

Жюри шоу "Ну-ка, все вместе!", в составе которого 100 артистов российского шоу-бизнеса во главе с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым, сразу оценили талант Яны. Одним из членов жюри был известный автор хитов - Олег Влади. Он признался, что Яна зацепила его внимание моментально и к концу проекта он пообещал сделать для нее песню.

Отметим, что песни Олега Влади исполняют звезды российской эстрады: Алла Пугачева, Ани Лорак, Loboda, Николай Басков, Сергей Лазарев, Эмин, Лолита, Кристина Орбакайте и многие другие. А теперь и восходящая звезда из Латвии!

Яна Клявиня ФОТО: Пресс-фото

Артистка долго ждала этого момента и для создания песни лично преодолела 1000 километров и пересекла закрытую границу. Песню записали с первого же раза, так она подошла Яне по вокалу и, конечно, по эмоциям!

"Эта песня обо мне и про меня. Я очень надеюсь, что она понравится слушателям, как нравится мне! Каждое слово в песне Олег словно считывал из моей жизни и моего внутреннего мира! А как она подходит под мой голос, под мой диапазон! Мне хочется ее петь все время! Я безумно благодарна гению нашего современного шоу-бизнеса Олегу Влади! Большая честь петь его песни", - делится Клявиня.

Песня "Не отпускай" уже доступна на всех цифровых платформах. В ближайшее время Яна планирует снять клип на данную композицию.