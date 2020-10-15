Убийство рэпера Энди Картрайта было заранее спланировано. Следствие вынесло обвинение

В августе 2020 года обвинение было предъявлено его жене Марине Кохал. Следствие считает, что женщина заранее "приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления".

У СМИ пока нет информации, что это был за препарат. Ранее портал "Невские новости" писал, что Марина Кохал еще до смерти мужа интересовалась препаратом для больных сахарным диабетом. Его передозировка приводит к гипогликемической коме.