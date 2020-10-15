Убийство рэпера Энди Картрайта было заранее спланировано. Следствие вынесло обвинение

Убийство российского рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко) было заранее спланировано. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет Санкт-Петербурга.
В августе 2020 года обвинение было предъявлено его жене Марине Кохал. Следствие считает, что женщина заранее "приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления".
У СМИ пока нет информации, что это был за препарат. Ранее портал "Невские новости" писал, что Марина Кохал еще до смерти мужа интересовалась препаратом для больных сахарным диабетом. Его передозировка приводит к гипогликемической коме.
14 октября была задержана мать Кохал. Следственный комитет провел обыск у адвоката обвиняемой "в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире". О задержании женщины сообщается мало, правоохранительные органы отмечают, что мать Марины присутствовала при "убийстве и последующем расчленении".