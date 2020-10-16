Сергей Жуков о домогательствах продюсера: "Мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко"

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о тяжелых временах, когда они с Алексеем Потехиным только шли к своему успеху. Тогда они были диджеями и искали возможность продвижения в Москве. Однажды им посоветовали обратиться к одному из столичных продюсеров. Об этом пишет StaHit.ru.
В начале своей жизни Сергей и Алексей зарабатывали тем, что ставили музыку в клубах. Им часто не было, что поесть.
"Жрать не было ничего! Ночью мы диджеили, покупали утром два доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять", - цитирует Сергея StaHit.ru.
Однажды им кто-то посоветовал обратиться к продюсеру, который сможет пристроить их записи на радио и телевидение. Ребята связались с ним и отправились по указанному адресу. Сначала их смутило, что встреча была назначена после полуночи, но они все равно поехали.
"Приезжаем, а там районы все одинаковые, кошмар, грязь. Заходим в обоссанный подъезд, звоним в дверь, и он открывает... голый. Говорит: "Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?". Мы обалдели! И шли потом пешком 2 часа 40 минут до дома. Но тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко", - подытожил Сергей.