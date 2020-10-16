Сергей Жуков о домогательствах продюсера: "Мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко"

В начале своей жизни Сергей и Алексей зарабатывали тем, что ставили музыку в клубах. Им часто не было, что поесть.

"Жрать не было ничего! Ночью мы диджеили, покупали утром два доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять", - цитирует Сергея StaHit.ru.

Однажды им кто-то посоветовал обратиться к продюсеру, который сможет пристроить их записи на радио и телевидение. Ребята связались с ним и отправились по указанному адресу. Сначала их смутило, что встреча была назначена после полуночи, но они все равно поехали.