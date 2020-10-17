Лишний вес и отсутствие зубов: в шоу экстремальных превращений пробился отец двоих детей

Им стал 32-летний отец двоих детей Ренарс Баушениекс.

У Ренарса с детства были проблемы с зубами - он не лечил и не ухаживал за ними. Когда Ренарс жил и работал в Великобритании, у него так сильно разболелись зубы, что врач не видел другого выхода, как только вырвать все испорченные зубы - всего восемь.

Второй недостаток Ренарса - это лишний вес, с которым он борется уже с шести лет. Ренарс достиг критического веса, когда жил в Великобритании - его максимальный вес составлял 164 килограмма. После 25 лет борьбы с лишним весом за последние два года Ренарс сбросил более 40 килограммов.

Однако у динамичного похудения есть и неприятные визуальные последствия - несколько килограммов обвисшей лишней кожи. Помимо этого, из-за большого веса на ногах Ренарса - венозные сеточки. Отсутствие зубов также влияет на качество жизни.

Ренарс считает, что устранение этих недостатков позволит ему чувствовать себя увереннее, счастливее, а также так он станет примером для своих детей. Кроме того, Ренарс после преображения пообещал жениться на своей сожительнице.

Галерея: Ренарс Баушениекс