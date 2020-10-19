"Первые 100 латов были нами оставлены в баре": продюсер "This is Хорошо" о 10 годах на YouTube

"This is Хорошо" стартовало 16 октября 2010 года. Тогда мало кто представлял, что такое интернет. Наверное, единственное шоу, которое всерьез занималось смешными обзорами была телевизионная передача "Сам себе режиссер". В 2010 году никто не мог даже подумать, что трое парней из Риги – Стас, Виталий и Сергей оставят постоянную работу и начнут снимать видеооброзы, которые полюбят не только в Латвии, но и далеко за пределами их Родины.

"На самом деле у нас тогда было двое конкурентов. Одним из них был Максим Голополосов из программы "+100500"", - вспоминает Виталий Голованов.

ФОТО: скриншот видео

Первые выпуски рождались без особого сценария. Виталий отмечает, что тогда никто из них не представлял, как это надо делать.

"Это было полнейшая импровизация!" - отмечает блогер.

Первое видео, на которое они сделали обзор было "Как Димас-каскадер звуковой барьер переходит". Тогда в короткие сроки оно стало вирусным и всего за несколько дней собрало тысячи просмотров.

За первый год передача набрала 180 миллионов просмотров. В 2011 году программа "This is Хорошо" получила премию "Лучший видеоблог Рунета". Как отмечает Виталий Голованов, эта награда тогда сильно повлияла на них. Они с самого начала понимали, что это не просто смешные обзоры, а настоящая и серьезная работа. Награда лишь удовлетворила их амбиции.

Уже к лету шоу стало приносить реальный доход. 12 ноября 2012 года "This is Хорошо" собрало свой первый миллион подписчиков. А 21 ноября этого же года программа удостоилась "Премии Рунета" в номинации "Народный лидер".

Виталий помнит, что первый свой ощутимый заработок они получили весной 2011 года.

"Первые 100 латов, которые мы заработали, были нами оставлены в баре", - вспоминает продюсер.

Но, конечно, все шло не всегда гладко. Во время работы были свои трудности и проблемы. Тем не менее, за 10 лет, проведенных на YouTube, Виталий понял, как создавать видеоблоги и зарабатывать на них ("Неновости", "Брыщ"). Но самое примечательное, что он решил делиться секретами их создания с другими на канале "Хочу миллион просмотров".

Виталий Голованов и Елена Рассохина (Неновости) ФОТО: личный архив Виталия Голованова

Сейчас у 31-летнего продюсера тысячи фолловеров и поклонников. Ежедневно он снимает видеоуроки и мастер-классы, а также ведет видеотрансляции. В конце 2020 года Виталий Голованов планирует выпустить большой бесплатный видеокурс про то, как развивать YouTube-канал. Почти завершены переговоры с издательством о выпуске такого же учебного пособия.