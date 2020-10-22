"Слово "металлист" осталось там же, где и дворовые драки с рэперами". Интервью с Павлом Рутковским

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У каждого музыканта свой особый путь к инструменту. Расскажи каким был твой путь? Почему именно гитара?

Помню, как сильно на меня повлиял в подростковом возрасте фильм "Брат 2". Не только у самого фильма культовый статус, но и у его музыкального сопровождения - это были хиты русского рока, тогда во мне и проснулся интерес к музыке. И в шестом классе я решил в свободное от учебы время заняться чем-то дополнительно: выбор был между греко-римской борьбой и занятиями музыкой. Вот такой необычный выбор, но занятия на гитаре были ближе к дому, прямо в моей школе.

Павел Рутковский/ фото - Алексей Алифанов ФОТО: Пресс-фото

Ты пришел к тяжелой музыке. Почему экстрим-метал?

Когда я учился игре на гитаре, затягивала техничность исполнения: чем техничнее - тем тяжелее, тем круче. Наверно, это был самый обычный юношеский максимализм. Сейчас у меня совершенно иные взгляды на музыку. Сегодня я пишу и электронную музыку, и тяжелый метал.

Есть ли у тебя группы, которыми ты вдохновлялся или вдохновляешься?

Я был и остаюсь большим поклонником Metallica: музыкально ее изучил вдоль и поперек. Они написали огромнейшее количество треков, которые люди не перестают слушать. Почти на каждого состоятельного в наши дни музыканта повлияло их творчество. Сегодня же я беру понемножку от каждого исполнителя. Так, например, в моем плей-листе есть и Prāta Vētra, и Hans Zimmer, и Iggy Azalea, и Моргенштерн и Infant Annihilator, и "Молчат Дома"... Тем более, я интересуюсь не просто написанной музыкой, но и ее продюсированием.

Я знаю, что Stagnant Project это не первая твоя группа. Расскажи про твой самый первый музыкальный коллектив?

Да, это была группа Death Rise: мне было, по-моему 17 лет. Первый и весьма удачный опыт. Я благодарен ребятам, за то, что мы тогда достаточно серьезно отнеслись к делу, а "репетиции под пивко" и прочее разгильдяйство нас миновало. К сожалению, на данный момент записей не осталось, тогда записать песни самостоятельно было почти нереальным. Но в Сети все еще можно найти демо-кавер на Бориса Моисеева "Звездочка". Наш общий интерес к такой музыке пропал и мы разбрелись кто куда.

Stagnant Project пережил множество трансформаций - как внутри коллектива, так и в логотипе. У вашего лого есть какое-то особое значение?