"Слово "металлист" осталось там же, где и дворовые драки с рэперами". Интервью с Павлом Рутковским

15 лет своей жизни 32-летний рижский музыкант Павел Рутковский посвятил музыке. Таких целеустремленных людей, как он, стоит уважать за непоколебимую веру в свое дело. В рубрике Made in LV мы поговорили не только о том, как он пришел к музыке, но и о трудностях, с которыми столкнулся.
У каждого музыканта свой особый путь к инструменту. Расскажи каким был твой путь? Почему именно гитара?
Помню, как сильно на меня повлиял в подростковом возрасте фильм "Брат 2". Не только у самого фильма культовый статус, но и у его музыкального сопровождения - это были хиты русского рока, тогда во мне и проснулся интерес к музыке. И в шестом классе я решил в свободное от учебы время заняться чем-то дополнительно: выбор был между греко-римской борьбой и занятиями музыкой. Вот такой необычный выбор, но занятия на гитаре были ближе к дому, прямо в моей школе.
Ты пришел к тяжелой музыке. Почему экстрим-метал?
Когда я учился игре на гитаре, затягивала техничность исполнения: чем техничнее - тем тяжелее, тем круче. Наверно, это был самый обычный юношеский максимализм. Сейчас у меня совершенно иные взгляды на музыку. Сегодня я пишу и электронную музыку, и тяжелый метал.
Есть ли у тебя группы, которыми ты вдохновлялся или вдохновляешься?
Я был и остаюсь большим поклонником Metallica: музыкально ее изучил вдоль и поперек. Они написали огромнейшее количество треков, которые люди не перестают слушать. Почти на каждого состоятельного в наши дни музыканта повлияло их творчество. Сегодня же я беру понемножку от каждого исполнителя. Так, например, в моем плей-листе есть и Prāta Vētra, и Hans Zimmer, и Iggy Azalea, и Моргенштерн и Infant Annihilator, и "Молчат Дома"... Тем более, я интересуюсь не просто написанной музыкой, но и ее продюсированием.
Я знаю, что Stagnant Project это не первая твоя группа. Расскажи про твой самый первый музыкальный коллектив?
Да, это была группа Death Rise: мне было, по-моему 17 лет. Первый и весьма удачный опыт. Я благодарен ребятам, за то, что мы тогда достаточно серьезно отнеслись к делу, а "репетиции под пивко" и прочее разгильдяйство нас миновало. К сожалению, на данный момент записей не осталось, тогда записать песни самостоятельно было почти нереальным. Но в Сети все еще можно найти демо-кавер на Бориса Моисеева "Звездочка". Наш общий интерес к такой музыке пропал и мы разбрелись кто куда.
Stagnant Project пережил множество трансформаций - как внутри коллектива, так и в логотипе. У вашего лого есть какое-то особое значение?
Совершенно верно, даже бывали шутки и на тему, что Stagnant Project - это школа талантов: музыканты, поработавшие у нас, всегда были на хорошем уровне, но это еще и закалка характера. В первую очередь, внутри коллектива мы всегда были друзьями: приходилось и с коллегами и прощаться, и сходиться вновь, а иногда и расходиться "некрасиво". Таким образом, лого всегда меняется в связи с настроением группы. Так, сейчас наше лого - это две стрелки, указывающие друг на друга.
Ebash Crew - это какое-то особое движение ваших поклонников? Я знаю, что вы создали даже отдельный мерч для всех, кто поддерживает вас - Ebash Crew Wear? Как появилась эта идея? Кто создает вам дизайн?
Идея Ebash Crew пришла в голову нашему гитаристу - Дмитрию - один из самых талантливейших людей, которых я знаю. Идея заключалась в том, чтобы примерно как у SlipKnot: своих фанатов они называют magots. Я предложил пойти дальше и запустить оригинальный мерч, чтобы все, кто захотят поддержать группу, могли бы приобрести его. Но это должен был быть не просто банальный мерч с лого, а именно то, что делало бы нашего слушателя причастным к созданию нашего творчества, которое, к слову, мы не устаем еб**ить. Так что дизайн часто создаем мы с Димой вместе.
Ваша группа известна оригинальными выступлениями, перформансами, необычной подачей на сцене. Откуда такая энергия?
Мы не любим скучные концерты: стараемся сделать каждое выступление в родной Риге чуть особенным, а если концерт приурочен к какому-либо событию - особенно стараемся. Так, на один Хэллоуин мы нарядились в "охотников за приведениями", а в другой раз оделись как типичные посетители "Голубой Устрицы". Но это не всегда шуточные ходы - на день памяти Честере Бенингтона (Linkin Park) мы пригласили всех, кто желает, присоединиться к нам на сцене и спеть: это было просто невероятно! Мы исполнили трек вместе с двадцатью фанатами творчества Честера. Некоторые после этого подходили и благодарили - "исполнили мечту". Для нас - мелочь, но для кого-то, возможно, это значило многое.
Всегда ли это хорошо принимается публикой? А как коллеги?
Конечно нет, это такая вкусовщина! Каждый в праве выбирать, на что ему смотреть и чем наслаждаться.
Нас называли и клоунами, и угрожали, и говорили, что мы позорим андерграунд, которого уже не существует на мой взгляд, однако я сотни раз видел, как такие же нескучные выступления организуют сотни других групп, так что мы ни разу не усомнились в действиях, а азарт сделать что то новое и необычно, наоборот, только подогревается.
Что касается коллег, к сожалению, некоторые не одобряют и не могут смириться, другие, наоборот, - рады даже в этом поучаствовать.
Вы стараетесь быть оригинальными даже во время съемок видеоклипов. У вас есть видео, которое полностью снято на мобильный телефон. Расскажи о его создании?
Да, клип Vantablack полностью снят на Хiaomi с хорошей камерой. Идея пришла из неоткуда - а почему и нет? Мы решили попробовать снять клип максимально быстро и с минимальными затратами. Съемки заняли всего день, несмотря на множество локаций по Риге. Подготовка заняла намного больше, но в день съемок мы сработали как отлаженный механизм - будто каждый день снимаем клипы. А медицинские маски мы примерили еще до появления Covid-19 и они нам нисколько не помешали.
Второе видео, которое вызвало шквал споров – это песня "Х**мразь". Ты же предполагал, что вокруг этого трека возникнут споры?
Это наш второй трек на русском, до него был кавер на группу "Кино". Текст получился настолько хорошим, что я знал, что "Х**мрази" на выступлениях будут подпевать. Это вообще довольно нетипично для латвийской метал-группы писать песни на русском и, мне кажется, в своей нише мы были одними из первых.
Было два часто задаваемых вопроса: почему на русском и почему так "жестко"? Русский язык имеет большую поэтическую базу, прекрасный язык для изложения мыслей, ведь недаром в русскоязычной музыке всегда на первом месте текст.
А "жесткость" и мат в тексте - это эмоциональный окрас буллинга и всех тех издевательств сверстников, что пришлось пережить некоторым людям. Мат в творчестве - это не только вульгарщина, но и свобода и честность художника к слушателю, а то, что мы можем использовать мат в своих песнях - привилегия тяжелого направления музыки. Кроме того, еще были вопросы о названии трека, ведь так называют нелицеприятных мужчин крайние феминистические движения. Мы были в курсе этого, но само слово как обзывательство звучит ярко, безрассудно и весьма смело.
Видео: Stagnant Project - "Х**мразь"
Самое неожиданное, что вы услышали/прочитали в свой адрес?
Забавный случай был когда наш альбом за несколько дней до официального релиза был замечен на бразильских торрентах, но более интересной была реакция коллег, когда я этим похвастался на своей страничке в Facebook: далее - много споров о том, стоит ли этим гордиться.
Как ты думаешь, удалось ли вам донести до слушателей альтернативной музыки ваш посыл?
Как мне кажется, - это будет извечный вопрос для нас пока не иссякнет мысль творить. С каждым треком, ты хочешь дать что-то новое людям. После релиза "Х**мрази" мы получили особенно много писем благодарности: было ясно, что мы в диалоге с ребятами.
Тебе не кажется, что на латвийской метал-сцене существует проблема. Я наблюдаю со стороны – это разобщенность и отсутствие желания лишний раз поддержать. Тут даже нет речи о языке. Хотя, может я ошибаюсь, и с приходом пандемии все изменилось?
Не все так плохо, конечно, но некоторая проблема существует, раз ты ее заметила. Это скорее защитная реакция на то, что эра субкультур и того самого андерграунда, как мы привыкли, уходит. Мне вообще очень симпатизируют начинающие ребята: они умнее и с первых выступлений требуют гонорар для выстраивания тех самых деловых отношений. Во время пандемии музыканты начали делать больше контента в Сети. Это дает возможность поддержать коллег без походов на концерт.
С какими проблемами может столкнуться любой исполнитель, который решает, что будет делать некоммерческую музыку?
Все зависит от того, какой аппетит у исполнителя. Для кого-то важнее получать деньги и собирать залы, а кому-то важно делать музыку, которую слушал бы исключительно сам. Думаю, что в любом случае нужно вкалывать одинаково.
Музыка не стала для тебя основным заработком, но ведь ты все равно сейчас работаешь в сфере, которая связана со звуком. Расскажи подробнее.
Да, я работаю в латвийском стартапе с большим именем в мировой аудио-индустрии. Я могу только поблагодарить судьбу, свой настойчивый характер и своих коллег, что в повседневной жизни занимаюсь любимым делом, которое очень тесно переплетается с музыкой. А профессиональная музыкальная среда дала новые знания о музыкальной индустрии не понаслышке.
Имидж. Всегда, когда мне называют твое имя, я представляю длинноволосого парня. Для меня ты пока остаешься таким. Но весной 2020 года ты решился на кардинальные перемены. Почему?
Я почти 15 лет ходил с длинными волосами... Нет, я не начал лысеть, нет, я не постарел и стал серьезным дядькой. Я просто попробовал и считаю, что мне идет!
Свои волосы я пожертвовал в международную службу, которая делает парики для детей, у которых проблемы с ростом волос в последствии химиотерапии.
Как ты думаешь, что значит "быть металлистом"?
Честно говоря, я об этом никогда не задумывался. Это сравнение осталось стереотипом, сейчас, наверно, тот, кто играет метал. У каждого металлиста есть свои скелеты в шкафу: и диски Тимати, и штаны Adidas. Если серьезно, то, наверное, слово металлист в полной мере осталось там же, где и дворовые драки с рэперами на районе...
Я помню, что еще 15 лет назад металлиста и рокера можно было легко вычислить по внешнему виду, но сейчас эта атрибутика не имеет такого значения. Как ты думаешь почему?
Уже совершенно неважно, как ты выглядишь и примут ли тебя в компанию, если ты "пояснишь за шмот". Раньше некоторые металлисты выглядели, мягко говоря, как бездомные. Но сейчас важно, как ты выглядишь. Взять в пример того же Моргенштерна - это же панк-рок по типу "Сектора Газа", только с битами вместо гитар. Время, мода и индустрия не стоят на месте - как и исполнители.
Ты не понаслышке знаешь, что такое гастроли. Вы даже ведете свой YouTube-канал. О чем он?
Он посвящен, в первую очередь, музыке Stagnant Project, но большое место занимают гастрольные блоги: так, каждая наша поездка не обходится без курьезов. Я знаю людей, которые не слушают нашу музыку (да и похожую), но они с нетерпением ждут наших новых видео с поездок.
В период пандемии вы одни из первых местных метал-групп, кто решился на стрим и устроил концерт в прямом эфире. Какие выводы вы сделали? Что это был за опыт?
Было однозначно весело, так как мы еще полтора часа общались со зрителями онлайн после концерта. Само выступление прошло не очень по технической части. Мы признали свои ошибки и будем готовиться в следующий раз серьезнее и дольше, так как явно переоценили себя. Но могу отметить, что были и те, кто остался доволен, а ламповое общение-онлайн после концерта вообще сделало все мероприятие душевнее.
Сейчас вновь отменяются мероприятия, ужесточаются меры борьбы с коронавирусом. Стоит ли музыкантам все-таки подумать о проведении онлайн-концертов? Быть может имеет смысл делать пожертвования? Весной многие платформы предлагали смотреть концерты бесплатно.
Безусловно, такие мероприятия надо проводить и инициатива должна быть, как со стороны музыкантов, так и слушателя, чтобы новый рынок развивался. А еще для музыканта - это лучшее время, чтобы писать новый материал и готовиться к живым выступлениям после снятия ограничений. Тогда точно начнется гонка за места в клубах.
Мы с ребятами никогда не перестаем писать новую музыку, наверное это и объясняет плодовитость нашего коллектива на релизы. Сейчас практически невозможно прогнозировать живые выступления и гастроли. Все, что нам остается - это писать песни, которые будут стучаться в сердца слушателя, а новые гитарные риффы будут разжигать пламя энергии на живых выступлениях.