В Парагвае изъяли рекордное количество кокаина: наркотики спрятали в партии угля

Кокаин, который на черном рынке оценивается примерно в 500 миллионов долларов, был спрятан в партии древесного угля. Этот груз должен был быть отправлен из Парагвая в Израиль.

Контейнер был обнаружен наркополицейскими в порту парагвайского города Виллетта.

Власти задержали двух человек в связи с контрабандой наркотиков, в том числе бывшего главу государственного телеканала.

Древесный уголь является важным экспортным продуктом Парагвая и других стран Латинской Америки и стал популярным прикрытием для контрабандистов наркотиков.

По данным парагвайской полиции, груз кокаина должен был быть доставлен в Израиль, но по пути груз также должен был остановиться в Аргентине и Бельгии. Власти Парагвая пошли по стопам контрабандистов, получив информацию из Бельгии.

Власти также считают, что кокаин был завезен в Парагвай из Боливии, третьего по величине производителя кокаина в мире.

Самая крупная партия кокаина, обнаруженная в Парагвае до сегодняшнего дня, была изъята в феврале 2019 года - это были 2,2 тонны наркотика.