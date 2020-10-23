Родители арестованной в Италии пианистки из-за выплат адвокату могут потерять свои дома

Крестная Дженифере пояснила ситуацию и открыла счет для пожертвований, попросив о помощи в покрытии больших расходов на содержание в Риме и услуги адвоката.

На портале пожертвований указано, что необходимо собрать семь тысяч долларов.

"Прошу, помогите финансировать защиту моей крестной Дженнифер Рупмане от шокирующего содержания со стороны итальянских властей!

До этого ее родители для защиты и выплат за домашний арест потратили все свои накопления. Поэтому они могут потерять свои дома. Мать Дженнифер - учительница музыки, которая в месяц зарабатывает 600 евро. Отец работает в строительной сфере, он также зарабатывает очень мало, если сравнивать с остальным миром. 4

Поможет любая мелочь. Я благодарю вас всех за помощь уже заранее", - сказано в просьбе крестной девушки.

Крестная пояснила, что сейчас Дженнифер находится под домашним арестом в Риме. Следующая дата ее суда - 5 ноября.

"Ее адвокат в Италии и адвокат в Латвии подтвердили, что нарушено множество ее прав человека. Адвокаты сейчас думают, что когда это все закончится, дело попадает в верховный суд Европы с обвинением властей Италии в нарушении прав людей.

В этот момент как Дженнифер, так и ее родители очень травмированы событиями, и им, возможно, придется посещать терапию еще долгое время", - говорится на портале пожертвований. 4

Напомним, Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме, так как в 2014 году ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность.