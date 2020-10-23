Видели ролик, как по железнодорожному мосту бежал лось? За озорным зверем весь день гонялись сотрудники Госполиции. Видимо, хотели выписать ему штраф, потому что он был без маски. Да зайдите в ближайшую Максиму - там этих лосей без масок пруд пруди, штрафуй - не хочу! Кстати, о магазинах - обращали внимание, что на входе стоят таблички с количеством людей, которое может одновременно находиться в магазине с учётом дистанции в 2 метра? Например, заходишь ты в Rimi, а там лимит в 1583 человека. И ты такой "Ну, вот вижу одного в хлебном отделе... один в овощном. А кассиров считать? Мне заходить или что?".

Кстати, вы уже звонили в поликлинику в надежде сделать прививку от гриппа? Над вами тоже посмеялись? Для тех, кто не в курсе - вакцин нет. Спрос на них в этом году так высок, что мы не удивимся в скором времени увидеть ночующих в палатках около филиалов VC4, как в очередях за новым айфоном. Или приходишь в поликлинику и окунаешься в ностальгию по временам дефицита. "А от гриппа прививочки нет? Ну давайте хоть от коклюша сделаем... - А на сдачу я вам еще и от столбняка кольну!".

На этой неделе порадовала новость о первом в мире фильме ужасов для котов. Представьте - ночь, осень, гроза, старый темный дом… и тут вдруг ОГУРЕЦ! Да, это странненько, но суть в другом - интересно, что фильмы ужасов начали снимать для животных. То есть людей уже ничего не берет на фоне этого чудесного года? Мы согласны, что весь 2020-ый напоминает один сплошной ужастик, где сценаристом выступает Стивен Кинг, а режиссером Квентин Тарантино… или точнее - Твентин Карантино. Кстати, древние народы во время массовых болезней приносили в жертву небесам своих вождей. Мы, конечно, ни на что не намекаем. Просто интересный сюжет для фильма, не находите?

Удивительная новость пришла из Польши - один фитнес-клуб в Кракове объявил себя церковью, чтобы избежать закрытия из-за вспышки ковида. Мол, раз богоугодные заведения остаются открытыми вопреки всему, то мы к ним тоже хотим примазаться. Назвали всё это "Церковью здорового тела". Нам вот интересно, а заповеди они свои тоже успели подготовить - "Не мешай белки да углеводы", "Не пропускай день ног", "Подстрахуй ближнего своего" и "Не своди колени"? Сейчас эту идею решат перенять и другие заведения, которые могут оказаться на грани закрытия. Так что ждём конфессию "Метра текилы" и сбор общины "Свидетелей диско-шара".

Ну, а мы, отдел маркетинга и Марка Цукерберга в Balticom на этой неделе достигли юбилейной цифры - на нашу Facebook страничку подписались 15 000 человек! Пятнадцать тысяч! Сами! Мы ужасно гордимся этой цифрой и хотим сказать большое спасибо всем, кто нас читает, ставит лайки, пишет комментарии - мы очень ценим вашу поддержку и до сих пор не можем поверить, что за нами еще не приехала полиция юмора. Отдельное спасибо контролерам Ригас Сатиксме и сотрудникам ВИДа - без вас не было бы добра в наших текстах. Ну, знаете - игра на контрастах, то сё.

А вы любите ужастики?