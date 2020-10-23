Наступил долгожданный конец рабочей недели - пятница! Самое время немного отвлечься и посмотреть на новости с долей иронии.
Видели ролик, как по железнодорожному мосту бежал лось? За озорным зверем весь день гонялись сотрудники Госполиции. Видимо, хотели выписать ему штраф, потому что он был без маски. Да зайдите в ближайшую Максиму - там этих лосей без масок пруд пруди, штрафуй - не хочу! Кстати, о магазинах - обращали внимание, что на входе стоят таблички с количеством людей, которое может одновременно находиться в магазине с учётом дистанции в 2 метра? Например, заходишь ты в Rimi, а там лимит в 1583 человека. И ты такой "Ну, вот вижу одного в хлебном отделе... один в овощном. А кассиров считать? Мне заходить или что?".
Кстати, вы уже звонили в поликлинику в надежде сделать прививку от гриппа? Над вами тоже посмеялись? Для тех, кто не в курсе - вакцин нет. Спрос на них в этом году так высок, что мы не удивимся в скором времени увидеть ночующих в палатках около филиалов VC4, как в очередях за новым айфоном. Или приходишь в поликлинику и окунаешься в ностальгию по временам дефицита. "А от гриппа прививочки нет? Ну давайте хоть от коклюша сделаем... - А на сдачу я вам еще и от столбняка кольну!".
На этой неделе порадовала новость о первом в мире фильме ужасов для котов. Представьте - ночь, осень, гроза, старый темный дом… и тут вдруг ОГУРЕЦ! Да, это странненько, но суть в другом - интересно, что фильмы ужасов начали снимать для животных. То есть людей уже ничего не берет на фоне этого чудесного года? Мы согласны, что весь 2020-ый напоминает один сплошной ужастик, где сценаристом выступает Стивен Кинг, а режиссером Квентин Тарантино… или точнее - Твентин Карантино. Кстати, древние народы во время массовых болезней приносили в жертву небесам своих вождей. Мы, конечно, ни на что не намекаем. Просто интересный сюжет для фильма, не находите?
Удивительная новость пришла из Польши - один фитнес-клуб в Кракове объявил себя церковью, чтобы избежать закрытия из-за вспышки ковида. Мол, раз богоугодные заведения остаются открытыми вопреки всему, то мы к ним тоже хотим примазаться. Назвали всё это "Церковью здорового тела". Нам вот интересно, а заповеди они свои тоже успели подготовить - "Не мешай белки да углеводы", "Не пропускай день ног", "Подстрахуй ближнего своего" и "Не своди колени"? Сейчас эту идею решат перенять и другие заведения, которые могут оказаться на грани закрытия. Так что ждём конфессию "Метра текилы" и сбор общины "Свидетелей диско-шара".
Ну, а мы, отдел маркетинга и Марка Цукерберга в Balticom на этой неделе достигли юбилейной цифры - на нашу Facebook страничку подписались 15 000 человек! Пятнадцать тысяч! Сами! Мы ужасно гордимся этой цифрой и хотим сказать большое спасибо всем, кто нас читает, ставит лайки, пишет комментарии - мы очень ценим вашу поддержку и до сих пор не можем поверить, что за нами еще не приехала полиция юмора. Отдельное спасибо контролерам Ригас Сатиксме и сотрудникам ВИДа - без вас не было бы добра в наших текстах. Ну, знаете - игра на контрастах, то сё.
А вы любите ужастики?
*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и Марка Цукерберга в Balticom. Хотите высказаться? Пишите!