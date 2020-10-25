Вс, 25.10.2020
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Эдгар Fresh, YouTube-блогер

Вслед за Харламовым Кристина Асмус заговорила о разводе

Кристина Асмус

ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Популярная актриса Кристина Асмус ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram-сторис. Об этом пишет "Комсомольская правда. 

У звезды поинтересовались, целовалась ли она с девушкой. На это Асмус кокетливо ответила "Yes!".

Кристина также ответила на вопрос про развод с Гариком Харламовым. 

"Это долгий разговор, когда-нибудь я расскажу, почему год назад я решилась поменять свою жизнь" - написала она.

Довольно странно, что актриса говорит, а том, что это она инициатор развода, хотя в недавнем интервью Харламов подробно рассказал, что он был тот, кто принял решение расстаться. 

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