Вслед за Харламовым Кристина Асмус заговорила о разводе

У звезды поинтересовались, целовалась ли она с девушкой. На это Асмус кокетливо ответила "Yes!".

Кристина также ответила на вопрос про развод с Гариком Харламовым.

"Это долгий разговор, когда-нибудь я расскажу, почему год назад я решилась поменять свою жизнь" - написала она.