Фото ⟩ В США в банк проникли два енота

"Сотрудники банка впустили наших спасателей в здание, и примерно через десять минут преследований, животных получилось выгнать из банка. Наверное, они не хотели уходить", - рассказал он.

ФОТО: Facebook/Mike Nicco

Взломщиков заметил мужчина, который рано утром подошел к банку, чтобы воспользоваться банкоматом. Сначала он подумал, что на столе стоит плюшевый предмет, но, когда заметил, что это живой енот, сразу вызвал спасателей.

"Звери оставили за собой грязные следы, вытащили пару стопок бумаги и перевернули компьютер. К счастью, они сами во время ограбления не пострадали, и, насколько нам известно, денег с собой не взяли", - сказал Тарбокс.

ФОТО: Facebook/Mike Nicco