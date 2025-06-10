ФОТО и ВИДЕО В Риге спасли десятки животных и птиц, содержавшихся в ужасных условиях

В начале мая и в конце прошлой недели Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла более 40 собак, семь кошек и других животных из ненадлежащих условий содержания в микрорайоне Дарзини в Риге. Их хозяин не обеспечивал животным должный уход.
10 мая и 6 июня инспекторы PVD провели проверки по трем соседним, взаимосвязанным адресам в Дарзини, получив предварительно жалобы от местных жителей на антисанитарию и незаконное разведение собак.
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Во время первой проверки сотрудникам PVD удалось попасть по одному из указанных в жалобах адресов. В доме площадью всего 18 квадратных метров содержались 22 собаки мелких пород, часть из них находилась в клетках без доступа к еде и питьевой воде. На улице, на неухоженном участке, на цепях держали еще трех крупных собак.
Видео: В Риге из ужасных условий спасли десятки животных и птиц
В помещениях царили грязь и беспорядок: животные справляли естественные потребности там же, где жили. Среди мусора и бытовых отходов также находились клетка с тремя карликовыми попугаями, клетка с тремя дегу и клетка с морской свинкой.
По факту выявленных нарушений было начато административное производство, в ходе которого изъяты 25 собак, одна кошка, одна морская свинка, три карликовых попугая и три дегу.
На два соседних участка, которые также упоминались в жалобах, инспекторы попасть не смогли. Однако, имея обоснованные подозрения, что ситуация там аналогичная, служба запросила разрешение Рижского городского суда на осмотр закрытых территорий и находящегося там имущества.
Получив судебное решение, на прошлой неделе инспекторы PVD совместно с Государственной полицией, муниципальной полицией и Государственной пожарно-спасательной службой повторно проверили оба адреса. Подозрения подтвердились: животные также содержались в антисанитарных условиях, среди наваленных вещей, мусора и экскрементов. Свободного доступа к пище и питьевой воде у них не было.
По фактам выявленных нарушений и по этим адресам начаты административные процессы. Из двух помещений изъяли в общей сложности 17 собак, шесть кошек и енота.
Спасенных животных отправили в общество защиты животных Ķepu-ķepā и в приют Labās mājas общества Юглской группы защиты животных (Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa).
Также по одному из адресов в Бауске после жалоб жителей на невыносимый запах и возможные нарушения условий содержания животных была проведена проверка. Инспекторы обнаружили, что кошки содержались в антисанитарии, грязи, без должного питания и воды. По факту нарушений начато административное производство. Хозяйка кошек во время проверки добровольно отказалась от животных и передала их в приют.
Еще один случай был зафиксирован в Бауском крае: инспекторы обнаружили собаку, которой не оказывалась необходимая ветеринарная помощь. С учетом диагноза ветеринара и согласия владельца животное пришлось усыпить. По этому делу также начато административное производство.
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