ФОТО и ВИДЕО В Риге спасли десятки животных и птиц, содержавшихся в ужасных условиях

На два соседних участка, которые также упоминались в жалобах, инспекторы попасть не смогли. Однако, имея обоснованные подозрения, что ситуация там аналогичная, служба запросила разрешение Рижского городского суда на осмотр закрытых территорий и находящегося там имущества.

Получив судебное решение, на прошлой неделе инспекторы PVD совместно с Государственной полицией, муниципальной полицией и Государственной пожарно-спасательной службой повторно проверили оба адреса. Подозрения подтвердились: животные также содержались в антисанитарных условиях, среди наваленных вещей, мусора и экскрементов. Свободного доступа к пище и питьевой воде у них не было.

По фактам выявленных нарушений и по этим адресам начаты административные процессы. Из двух помещений изъяли в общей сложности 17 собак, шесть кошек и енота.

Спасенных животных отправили в общество защиты животных Ķepu-ķepā и в приют Labās mājas общества Юглской группы защиты животных (Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa).

Также по одному из адресов в Бауске после жалоб жителей на невыносимый запах и возможные нарушения условий содержания животных была проведена проверка. Инспекторы обнаружили, что кошки содержались в антисанитарии, грязи, без должного питания и воды. По факту нарушений начато административное производство. Хозяйка кошек во время проверки добровольно отказалась от животных и передала их в приют.

Еще один случай был зафиксирован в Бауском крае: инспекторы обнаружили собаку, которой не оказывалась необходимая ветеринарная помощь. С учетом диагноза ветеринара и согласия владельца животное пришлось усыпить. По этому делу также начато административное производство.