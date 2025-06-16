В городах Южной Европы прошли митинги против массового туризма

Демонстрации против неконтролируемого туризма прошли в популярных среди путешественников городах Испании и Италии в воскресенье, 15 июня.

Так, около шестисот человек приняли участие в митинге в Барселоне. Как пишет агентство Reuters, собравшиеся скандировали: "Ваш отпуск - мое несчастье" - и держали в руках плакаты с надписями "Массовый туризм убивает город" и "Их жадность губит нас". Некоторые из них также стреляли из водяных пистолетов и клеили на витрины магазинов и отели наклейки "Туристы, убирайтесь домой".

За прошлый год Барселона с населением в 1,6 миллиона человек приняла 26 миллионов туристов, отмечает Reuters.

Жители Венеции - против новых гостиниц

Протесты с требованиями сократить туристический поток прошли и в других городах Южной Европы: в частности, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Гранаде и на острове Ибица в Испании, а также в Генуе, Палермо, Неаполе, Милане и Венеции в Италии. В последнем городе протестующие хотят не допустить строительства двух новых отелей, которые смогут принимать около 1500 туристов.

В 2025 году расходы на международные поездки в Европе могут вырасти на 11 процентов - до 838 млрд долларов США (727 млрд евро), пишет Reuters. Ожидается, что рекордное число туристов примут Франция и Испания.