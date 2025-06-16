Рижский зоопарк приглашает жителей принять участие в выборе имен для тигрят

Для двух самочек предлагается пять имен - Аугусте, Густе, Аврора, Сафира и Стелла, - сообщила агентству LETA руководитель проектов по маркетингу зоопарка Роберта Трейя.

Проголосовать за понравившееся имя можно на сайте Рижского зоопарка, сделав пожертвование в размере 1 евро, но не возбраняется жертвовать и больше. Каждый евро будет засчитан как один голос за выбранное имя. Собранные средства пойдут на покупку корма, игрушек и других необходимых вещей для тигриного семейства.

Голосование завершится 13 июля, и сестры получат имена, набравшие наибольшее количество голосов.

Это первые детеныши у Тайги и Аугуста.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигров и одна из самых редких больших кошек в мире. В дикой природе они встречаются только в лесах Дальнего Востока - в основном в России и Китае. Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, и их численность в дикой природе составляет менее 500 особей. Чтобы помочь сохранить здоровую популяцию в неволе, Рижский зоопарк участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по разведению амурских тигров.

Руководитель Рижского зоопарка Янис Рудзитис отметил, что рождение тигрят - не только трогательное и радостное событие, но и большая ответственность и свидетельство многолетней работы зоопарка по сохранению вида. На сегодняшний день это единственные тигрята в Балтии, и каждое такое событие важно для будущего этого исчезающего вида.