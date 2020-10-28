"Нраица!" Похоже, Казахстан перестал обижаться на Бората и использовал его себе во благо

Недавно состоялась премьера второго "Бората". Подробно о фильме мы рассказали тут:

Приблизительно в это же время национальная компания Казахстана Kazakh Tourism, которая отвечает за продвижение туризма внутри страны, выпустила рекламу со слоганом "Казахстан. Нраица!" - слова, которые часто повторяет Борат.

"Это место, где люди настолько дружелюбные, что вы можете оказаться на той традиционной казахской свадьбе после парочки саламов ("привет!"). И как же описать такое удивительное место всего одним словом? Как однажды сказал мудрец: "Нраица", - говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times, авторами рекламы оказались американец Деннис Кин, ведущий передачи о путешествиях на казахстанском телевидении, и его коллега, режиссер Ермек Утемисов.

По словам Ермека Утемисова, за 14 лет в Казахстане выросло новое поколение, которое понимает юмор режиссера Коэна и ни на что не обижается - для них это просто мемы с Reddit, пишет "Медуза".

Издание отмечает, что в национальной компании Kazakh Tourism не сразу согласились на такой шаг, однако вскоре посчитали, что упоминание Казахстана в период пандемии пойдет на пользу местному туризму.

Добавим, что Саша Барон Коэн никогда не утверждал, что показанный им Казахстан - реальный, он выбрал эту страну лишь потому, что американцы почти ничего о ней не знают, отмечает "Медуза".