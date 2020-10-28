Организованный во время пандемии "Рижский бал" вызвал еще один скандал. На этот раз в индустрии

22 октября продюсер мероприятий Юрис Миллерс в социальной сети Facebook сообщил, что отправил заявление в Государственную полицию с просьбой оценить ответственность организаторов и участников "Рижского бала" за возможное нарушение постановлений правительства.

Par "Rīgas Balli" Ņemot vērā to, kādus zaudējumus cieš kultūras un izklaides pasākumu nozares rīkotāji valstī noteikto... Posted by Juris Millers on Thursday, October 22, 2020

Под этим постом взаимными оскорблениями обменялись Светлана Лёв и мать Натали Тумшевиц-Эргле Елена.

В разговоре с Privātā Dzīve Лёв гневно прокомментировал бал конкурентов. "То, что сделал "Рижский бал" при организации мероприятия в Доме Черноголовых, неэтично. Если есть правила, запрещающие это, значит, это запрещено".

Лёв признала, что ей стыдно за организаторов и гостей бала. "Было 140 гостей и около 100 человек обслуживающего персонала.

Персонал был в масках, а господа и дамы без масок отдыхали и наслаждались. Там была министр, депутат Европарламента... Они каким местом думали? Головой? Я не верю!" - резко высказалась Светлана.

"Поступок "Рижского бала" организовать мероприятие - это позор для всей отрасли организаторов мероприятий. Мы много лет работали над положительным имиджем балов, а потом приходит такая Тумшевиц и все разрушает", - считает Лёв, подчеркивая, что у нее нет личной неприязни к Тумшевиц-Эргле и ее семье, а балы, которые обе организовывают, не конкуренты.

Натали Тумшевиц-Эргле, напротив, думает иначе. По ее словам, Лёв "просто мстит за то, что завидует". Патронесса "Рижского бала" говорит, что разногласия между ними начались после того, как она перестала сотрудничать с отелем, которым руководит муж Светланы, где она раньше проводила мероприятия.

Добавим, что в комментарии для RUS TVNET Светлана Лёв отметила, что ни о какой зависти и речи быть не может. По ее словам, именно команда Светланы в свое время помогла развить "Рижский бал" до того уровня, на котором он сейчас, а теперь такие обвинения.

"Ну как я промолчу? Написала, как все было на самом деле. (...) Я просто высказала свое мнение. Перепалку начала не я", - отметила она.

В беседе с Privātā Dzīve Натали Тумшевиц-Эргле также подчеркнула, что соблюдала все ограничения, введенные правительством. "Прошло две недели, и я могу сказать, что после "Рижского бала" никто не заболел Covid-19. Значит, мы все сделали правильно, все постановления правительства соблюдались правильно. Я уже дала отчет муниципальной полиции, что произошло на балу. Если Государственная полиция попросит, мы также все подадим", - прореагировала она на заявление Миллера Госполиции.