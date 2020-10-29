Харламов и Асмус официально развелись

Известно, что брак Харламова и Асмус расторг мировой суд. Бракоразводный процесс длился четыре месяца. супругам было дано время на примирение.

По информации СМИ, на заседаниях ни Харламов, ни Асмус не появлялись. Их интересы представляли адвокаты.

Портал сообщает, что инициатором развода является Гарик Харламов, хотя до этого бывшие супруги в соцсетях заявляли, что желание развестись было обоюдным. Их дочь Анастасия по решению суда останется с матерью.