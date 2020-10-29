Харламов и Асмус официально развелись

Комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально развелись. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Известно, что брак Харламова и Асмус расторг мировой суд. Бракоразводный процесс длился четыре месяца. супругам было дано время на примирение.
По информации СМИ, на заседаниях ни Харламов, ни Асмус не появлялись. Их интересы представляли адвокаты.
Портал сообщает, что инициатором развода является Гарик Харламов, хотя до этого бывшие супруги в соцсетях заявляли, что желание развестись было обоюдным. Их дочь Анастасия по решению суда останется с матерью.
Ранее Гарик Харламов стал гостем подкаста Данилы Поперечного "Без души", в котором раскрыл подробности разрыва с Кристиной Асмус.