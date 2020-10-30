Первый канал подает в суд за клевету против шоу "Голос"

Речь идет о высказываниях актера Станислава Садальского, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина и критика Сергея Соседова.

К примеру, Садальский заявил, что винить наставников не следует, ведь повернуться им "велел Аксюта" (музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта - прим. редактора), а политик Максим Сурайкин направил письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием закрыть шоу "Голос" из-за блата.

В свою очередь Сергей Соседов в интервью ФАН сказал в телепроекте на самом деле "зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования".

Первый канал считает высказывания Садальского, Сурайкина и Соседова заведомо ложными и направленными на самопиар.

"Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ. Честность и равные возможности для всех – базовые принципы шоу "Голос"", - говорится в заявлении канала.

В заявлении было подчеркнуто, что единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты голосования был вскрыт именно руководством Первого канала. это было немедленно расследовано и разрешено.

"Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинении", - указано в тексте.