"Рижский бал" - итоги: Натали Тумшевиц-Эргле призывает другую сторону публично извиниться

Это событие не только вызвало шквал критики из-за ограничений в связи с Covid-19, но и вывело в публичное пространство конфликт между патронессой бала Натали Тумшевиц-Эргле и организатором благотворительного "Бала Марты" Светланой Лёв.

В комментарии для RUS TVNET Лёв отметила, что ни о какой зависти и речи быть не может. По словам Светланы, именно ее команда в свое время помогла развить "Рижский бал" до того уровня, на котором он сейчас, а теперь такие обвинения.

Следом патронесса "Рижского бала" Натали Тумшевиц-Эргле дала развернутый комментарий порталу RUS TVNET.

"В жизни я предпочитаю делать больше и говорить меньше, не говоря уже о критике других людей или, не дай Бог, об их оскорблении... А люди, которые позволяют себе лживые обвинения и хамское поведение, я считаю, даже не достойны того, чтобы о них говорили", - заметила Тумшевиц-Эргле.

ФОТО: Пресс-фото

Она поблагодарила всех друзей, единомышленников и гостей за искренность и поддержку.

"Все в этой ситуации показали свое истинное лицо и культуру поведения. Как гласит старая мудрая пословица: "Собаки лают, а караван идет"! Крепкого здоровья всем и порядочных и честных людей рядом!" - сказала Натали.

Организаторы "Рижского бала" обращают внимание на то, что наряду с мероприятием распространялась и другая вводящая в заблуждение и наносящая ущерб репутации ложная информация как о мероприятии "Рижский бал", обществе Royal Events, так и лично о Натали Тумшевиц-Эргле и ее семье.

В связи с этим общество Royal Events и Натали Тумшевиц-Эргле призывают другую сторону публично извиниться, в противном случае они будут вынуждены обратиться в государственные органы в связи с оскорблением чести и достоинства, клеветой и распространением ложной информации, при которой второй стороне грозит гражданская и уголовная ответственность.

В этом году все средства от благотворительной акции были направлены на поддержку двух девочек с разными судьбами.

Талантливая латвийская саксофонистка Зане Медведе, лауреат конкурса "Талант для Латвии", стала обладательницей профессионального музыкального инструмента, достойного ее дарования. А для 18-летней Дарьи Егоровой, инвалида из детского дома, создающей удивительные картины и иконы из бисера, собрана сумма на частичный ремонт и обустройство социальной квартиры, предоставленной ей в Резекне.

ФОТО: Пресс-фото

Благотворительная акция в помощь Дарье продолжается до сих пор, организаторы во главе с патронессой бала Натали Тумшевиц-Эргле приглашают всех желающих присоединиться. Контактная информация: info@rigaballe.lv.