"Рижский бал" - итоги: Натали Тумшевиц-Эргле призывает другую сторону публично извиниться

10 октября в Доме Черноголовых состоялся пятый, юбилейный "Рижский бал" - одно из самых знаковых культурных событий столицы Латвии. Организаторы, гости и участники торжественного события, подводя итоги, отмечают особенно высокий уровень подготовки и успешности благотворительной акции, которая ежегодно проходит в сотрудничестве с постоянным партнером проекта - "Латвийским детским фондом".
Это событие не только вызвало шквал критики из-за ограничений в связи с Covid-19, но и вывело в публичное пространство конфликт между патронессой бала Натали Тумшевиц-Эргле и организатором благотворительного "Бала Марты" Светланой Лёв.
В комментарии для RUS TVNET Лёв отметила, что ни о какой зависти и речи быть не может. По словам Светланы, именно ее команда в свое время помогла развить "Рижский бал" до того уровня, на котором он сейчас, а теперь такие обвинения.
Следом патронесса "Рижского бала" Натали Тумшевиц-Эргле дала развернутый комментарий порталу RUS TVNET.
"В жизни я предпочитаю делать больше и говорить меньше, не говоря уже о критике других людей или, не дай Бог, об их оскорблении... А люди, которые позволяют себе лживые обвинения и хамское поведение, я считаю, даже не достойны того, чтобы о них говорили", - заметила Тумшевиц-Эргле.
Она поблагодарила всех друзей, единомышленников и гостей за искренность и поддержку.
"Все в этой ситуации показали свое истинное лицо и культуру поведения. Как гласит старая мудрая пословица: "Собаки лают, а караван идет"! Крепкого здоровья всем и порядочных и честных людей рядом!" - сказала Натали.
Организаторы "Рижского бала" обращают внимание на то, что наряду с мероприятием распространялась и другая вводящая в заблуждение и наносящая ущерб репутации ложная информация как о мероприятии "Рижский бал", обществе Royal Events, так и лично о Натали Тумшевиц-Эргле и ее семье.
В связи с этим общество Royal Events и Натали Тумшевиц-Эргле призывают другую сторону публично извиниться, в противном случае они будут вынуждены обратиться в государственные органы в связи с оскорблением чести и достоинства, клеветой и распространением ложной информации, при которой второй стороне грозит гражданская и уголовная ответственность.
В этом году все средства от благотворительной акции были направлены на поддержку двух девочек с разными судьбами.
Талантливая латвийская саксофонистка Зане Медведе, лауреат конкурса "Талант для Латвии", стала обладательницей профессионального музыкального инструмента, достойного ее дарования. А для 18-летней Дарьи Егоровой, инвалида из детского дома, создающей удивительные картины и иконы из бисера, собрана сумма на частичный ремонт и обустройство социальной квартиры, предоставленной ей в Резекне.
Благотворительная акция в помощь Дарье продолжается до сих пор, организаторы во главе с патронессой бала Натали Тумшевиц-Эргле приглашают всех желающих присоединиться. Контактная информация: info@rigaballe.lv.
Администрация обращает внимание на то, что во время проведения "Рижского бала 2020" 10 октября 2020 года были соблюдены все нормативные акты, принятые в связи с предотвращением распространения Covid-19 (правила Кабинета министров Nr.360), а также выполнены все рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний, действующие 10 октября, в их числе: сокращение количества гостей до 135 (при разрешенном на тот момент количестве в 300 человек); сокращение количества обслуживающего персонала; сокращение численности оркестра (с 50 до 25 участников); увеличение площади сцены; предоставление дополнительных гримерок и строгое регламентирование перемещений артистов с целью сокращения потоков и соблюдения дистанции; предоставление перчаток всем участникам, обслуживающему персоналу и гостям; работа обслуживающего персонала на протяжении всего вечера в защитных масках; письменная регистрация всех гостей, согласно существующим нормативным актам; замер температуры гостей и обслуживающего персонала; размещение гостей на пронумерованных местах, численностью не более 8 человек за одним столом; предоставление бесконтактных дезинфицирующих средств для рук во всех помещениях Дома Черноголовых, задействованных на мероприятии и др.
В результате принятых мер, среди участников и гостей мероприятия не выявлено ни одного случая заражения.
Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в туристической сфере, "Рижский бал" остается значимым мероприятием, продолжающим популяризацию Риги и Латвии в мире, в том числе, благодаря широкому освещению события в зарубежных СМИ.
Фото и видео-репортажи "Рижского бала" были опубликованы на информационных порталах Швейцарии, Монако, ОАЭ, Эстонии. Создание привлекательного имиджа столицы Латвии, как культурного центра, сохраняющего ценности классической европейской и традиционной латвийской культуры, является одной из главных целей проекта.
Галерея: "Рижский бал - 2020"
"Мы провели много работы и безмерно рады, что в этот непростой год юбилейный "Рижский бал" состоялся. Проект готовился в экстремальных условиях, огромное внимание было уделено безопасности всех его участников. Мы очень воодушевлены результатами – преодолев все сложности нашей команде удалось провести мероприятие на высочайшем уровне. Мы несколько обескуражены, что помимо положительных отзывов и высоких оценок от гостей, дебютантов и артистов, получили со стороны некоторых представителей общественности критические замечания в связи с эпидемиологической ситуацией в стране", - рассказывает патронесса и организатор бала, певица Натали Тумшевиц-Эргле.
Она еще раз отметила, что ни одного случая заражения после мероприятия зафиксировано не было, и на тот момент в закрытом помещении по законодательным нормам могло находиться гораздо больше людей.
"Обязательное ношение масок ввели позже. И хочется напомнить, что в нашей стране работают театры, которые периодически закрываются из-за вспышек Covid-19, но общественное мнение не осуждает, а поддерживает артистов. В такое время именно взаимная поддержка и взаимное уважение поможет сохранить стабильность в нашей стране. Всем здоровья и порядочных и честных людей рядом!" - подытожила Натали Тумшевиц-Эргле.