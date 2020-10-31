Светлана Лёв ответила на призыв Натали Тумшевиц-Эргле публично извиниться

Напомним, что ранее Натали Тумшевиц-Эргле призвала другую сторону спора публично извиниться.

Прежде всего Светлана хотела рассказать всю историю с ее стороны.

"Я занимаюсь организацией различных мероприятий с 2002 года. Так, в 2009 и в 2011 году на благотворительную вечеринку Global Party мы пригласили Натали Тумшевиц. Мы познакомились через общих знакомых. Потом Елена и Натали решили делать свои благотворительные рождественские вечеринки. К сожалению, их первая была провальная, собрала не больше 15 человек, из которых половина были родственники. Елена была очень расстроена. Она просила помочь. Что мы и начали делать. Ведь дело благое", - объяснила Лёв.

Светлана подчеркивает, что на следующий год были подключены личные контакты.

"Мы пиарили ее вечер на следующий год через наш VIP-лист, социальные сети и СМИ. Ее проект за 5 лет вырос с 15 человек до количества, которое уже не помещалось в ресторане отеля. Когда они перешли в другие помещения, мы выдохнули! Просто потому, что поддерживать благотворительное мероприятие в сезон корпоративов (декабрь) - очень сложно и теряешь реальный доход!" - пояснила она.

"Бал-маскарад Марты" ФОТО: Пресс-фото

Светлана Лёв указывает, что здесь речи нет о зависти.

"И это глупо и смешно заявлять, что мы обиделись. Мы были счастливы! А если говорить о зависти и неблагодарности, то я бы посоветовала посмотреть на себя. Иначе как объяснить, почему в сентябре 2016 года, когда мы собирались делать третий "Бал Марты", мне пришла информация, что буквально за две недели до нашего Тумшевиц решила сделать свой бал при поддержке Рижской думы? Почему тоже в сентябре? В году 12 месяцев, а город не настолько большой, чтобы выдержать два больших мероприятия после летних сезонов. Для одной и той же публики (достаточно узкий круг любителей подобных вечеринок) в одном месяце. Я им задала этот вопрос сразу, как узнала. Но они ничего вразумительного не ответили", - вспоминает организатор "Бала Марты".

Проект благотворительного "Бала Марты" развивается с 2013 года силами энтузиастов и частного бизнеса. Дважды "Бал Марты" проводился в Даугавпилсе и один раз в Резекне - при поддержке местных управлений, как городской праздник. В 2017 и 2018 году мероприятие привлекло тысячи туристов в Даугавпилс и принесло доход в казну города. В 2018 году "Бал Марты" получил награду Best Baltic Events Awards от международных экспертов индустрии в двух номинациях - как лучший благотворительный и культурный проект. За 5 лет проведения "Бала Марты" в Риге было собрано почти 70 тысяч евро на благотворительность.

"В этом году были отменены Венские балы, карнавалы и маскарады по всему миру. На первом месте - забота о здоровье людей. Нельзя подвергать их риску. Как бы было правильно и красиво, если бы организаторы "Рижского бала" вместо проведения мероприятия поговорили бы с участниками, гостями бала и решили вместо танцев отправить все деньги на помощь больным людям. Это был бы очень правильный и красивый жест. Но, увы, они предпочли пир во время чумы. И последнее, но важное.

Я не против праздников! Я за равные права для всех! А не то, как это было в этот день: отменили марафон на свежем воздухе, а танцевать евродепутатам и действующим министрам получилось можно.

Кто даст гарантии, что среди гостей не было того самого Covid-больного бессимптомного? Если никто не заболел из гостей, это не значит, что кто-то не был Covid-позитивен и не мог заразить кого-то из окружения. За эти две недели угрожающие цифры роста! Это просто неэтично и безответственно было так рисковать", - подытожила Светлана Лёв.

"Бал-маскарад Марты" ФОТО: Пресс-фото