Фадеев защитил дочку ведущего Первого канала, выступавшую на шоу "Голос"

"Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным тонким, музыкальным вкусом", - защитил он девушку.

Фадеев признал, что он и сам бы повернулся к Александре, если бы был судьей.

"Она заслуживает звания музыкант, потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у нее папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность", - объяснил он.