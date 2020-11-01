Фадеев защитил дочку ведущего Первого канала, выступавшую на шоу "Голос"

Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает, что судьи шоу "Голос" совершенно справедливо взяли на проект дочь ведущего Первого канала Александру Будникову. Об этом он высказался в Instagram.
"Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным тонким, музыкальным вкусом", - защитил он девушку.
Фадеев признал, что он и сам бы повернулся к Александре, если бы был судьей.
"Она заслуживает звания музыкант, потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у нее папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность", - объяснил он.
Напомним, после выступления 18-летней Александры Будниковой на "Слепых прослушиваниях" в девятом сезоне шоу "Голос" разразился скандал. В адрес девушки и телеканала посыпались обвинения. Теперь Первый канал распространил заявление о том, что готовятся иски в суд за клевету.