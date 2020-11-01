Дмитрий Шепелев сообщил, что переболел Covid-19

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что переболел коронавирусом. Об этом он рассказал на своей Instagram-странице.
"Короче, раз в год я делаю обязательный чекап. В этом году без исключения и в обязательном порядке у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус", начал свой рассказ Дмитрий.
Получив результаты он узнал, что у него много антител.
"А значит я переболел Сovid-19. Я не знаю как и когда это произошло - последний раз я болел в январе", - удивился Шепелев.
Он посчитал, что это "даже хорошо".
"Как удачно пошутила моя подруга "в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить в двое дороже"", - подытожил он.
Ранее, телеведущая и журналистка Ксения Собчак во время программы "Док-Ток" на Первом канале рассказала, что переболела Covid-19.