Вт, 3.11.2020
В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

Трамп не будет спешить объявлять себя победителем на выборах

ФОТО: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 3 ноября, что не будет торопиться объявлять о победе на выборах, если результат не будет убедительным.

"Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры", - сказал Трамп в передаче Fox and Friends, когда его спросили, когда он будет готов объявить себя победителем на выборах.

Некоторые политологи считают, что Трамп может преждевременно объявить о победе, если первые результаты покажут, что он выходит вперед.

Трамп также сказал, что ожидает победы во всех крупных штатах, которые определяют исход выборов.

Сегодня в Соединенных Штатах проводятся президентские выборы, на которых станет ясно, сохранит ли республиканец Дональд Трамп президентское кресло, или его займет представитель демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

Однако неясно, когда станут известны окончательные результаты выборов, учитывая резкое увеличение числа голосований по почте из-за пандемии Covid-19, а также возможное оспаривание результатов в суде.

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