Трамп не будет спешить объявлять себя победителем на выборах

"Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры", - сказал Трамп в передаче Fox and Friends, когда его спросили, когда он будет готов объявить себя победителем на выборах.

Некоторые политологи считают, что Трамп может преждевременно объявить о победе, если первые результаты покажут, что он выходит вперед.

Трамп также сказал, что ожидает победы во всех крупных штатах, которые определяют исход выборов.

Сегодня в Соединенных Штатах проводятся президентские выборы, на которых станет ясно, сохранит ли республиканец Дональд Трамп президентское кресло, или его займет представитель демократов, бывший вице-президент Джо Байден.