Трамп не будет спешить объявлять себя победителем на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 3 ноября, что не будет торопиться объявлять о победе на выборах, если результат не будет убедительным.
"Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры", - сказал Трамп в передаче Fox and Friends, когда его спросили, когда он будет готов объявить себя победителем на выборах.
Некоторые политологи считают, что Трамп может преждевременно объявить о победе, если первые результаты покажут, что он выходит вперед.
Трамп также сказал, что ожидает победы во всех крупных штатах, которые определяют исход выборов.
Сегодня в Соединенных Штатах проводятся президентские выборы, на которых станет ясно, сохранит ли республиканец Дональд Трамп президентское кресло, или его займет представитель демократов, бывший вице-президент Джо Байден.
Однако неясно, когда станут известны окончательные результаты выборов, учитывая резкое увеличение числа голосований по почте из-за пандемии Covid-19, а также возможное оспаривание результатов в суде.