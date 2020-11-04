"Такое платье только в кино": Кристина Асмус опубликовала фото на фоне ЗАГСа

Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фото, озадачившее многих поклонников, сообщает peopletalk.ru. На нем девушка запечатлена в свадебном платье на фоне входа в здание ЗАГСа. "Сама в шоке", - подписала свой новый снимок Кристина.
В конце июня популярный российский юморист, шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. С тех пор бывшие супруги только и делают, что иронизируют на тему своего расставания.
Некоторые из комментаторов под новым фото актрисы решили, что снимок был сделан на свадьбе Кристины с Гариком, но Асмус заверила - фотографии всего 2 часа. Другие поклонники догадались: Кристина надела платье ради очередной роли.
"Зная вас, вы бы такое платье не выбрали", "Такое платье только из кино", "Будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее",
- пишут в комментариях.
После сообщения о разводе актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов предупредили поклонников, что причина их разрыва никак не связана со скандальным фильмом "Текст".