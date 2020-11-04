Маркус Рива и Саманта Тина записали песню на русском и сняли на нее стильный клип

Инициатива и идея сюжета для видео принадлежат самому Маркусу, а художественное оформление клипа он доверил режиссеру Павлу Требухину, с которым сотрудничает много лет. Любимый гример Саманты Яна Козлова позаботилась о гриме звезд, а съемки проходили в Фон Тромповском квартале.

В ролике заметны также несколько эксклюзивных костюмов, созданных латвийским дизайнером Федором Подгорным, популярным среди таких знаменитостей, как Леди Гага, Мадонна, Рита Ора, Blackpink и другие.

"Работать с Самантой легко и приятно - я очень рад, что она доверилась моим идеям и позволила себе появиться в видео в, возможно, немного более необычном амплуа", - говорит Маркус.

"Быть с ней в кадре - просто кайф - камера любит Саманту, и каждая секунда клипа пронизана ее обаянием и энергией", - добавляет он.

"Хоть поначалу мне, как человеку, привыкшему брать на себя ведущую роль, было немного непривычно полностью отдаваться идеям Маркуса, доверять выбранным им стилистам и съемочной команде, но я все же доверилась и очень довольна результатом - работа стилистов и выбор костюмов были превосходными, я познакомилась с новыми дизайнерами, с которыми продолжу работать, команда была чрезвычайно профессиональной, и я очень довольна этим сотрудничеством и проделанной работой", - добавляет Саманта.