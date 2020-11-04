Родители убитого рэпера Энди Картрайта не могут забрать его сына - он остается в детском доме

Сообщается, что ребенка не хотят отдавать родственникам (мать Марины проходит по делу как соучастница преступления, а родители музыканта не могут приехать из Украины из-за закрытых границ). Суд постановил оставить ребенка в детском доме.

Напомним, 29 июля вечером в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта. Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками.

Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.

В августе 2020 года обвинение в убийстве было предъявлено жене музыканта Марине Кохал. Следствие считает, что женщина заранее "приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления".

Ранее портал "Невские новости" писал, что Марина Кохал еще до смерти мужа интересовалась препаратом для больных сахарным диабетом. Его передозировка приводит к гипогликемической коме.