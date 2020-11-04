Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ходе подсчета голосов в отдельных штатах

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, почти все из которых управляются демократами. Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать на фоне того, как подсчитывались внезапные вбросы бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО. А те, кто проводили экзит-полы, представляли все категорически неправильно!", - написал он в Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Никаких доказательств "вбросов" он не предоставил, не звучала об этом информация и в СМИ.

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий спорный контент.

Во время подсчета голосов предварительные результаты менялись, вперед вырывался то один, то другой кандидат.

Это первый твит Трампа после речи накануне, когда он заявил, что победил на выборах, и предупредил, не предоставив доказательств, об "огромном мошенничестве" и угрожал развязать борьбу за выборы в судах.

В то же время Байден призвал к терпеливости, указав в Twitter, что "мы не успокоимся, пока все голоса не будут подсчитаны".