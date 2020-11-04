Ср, 4.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ходе подсчета голосов в отдельных штатах

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп в среду, не предоставив никаких доказательств, заявил, что в ключевых штатах, в которых он во время подсчета голосов в один момент опережал своего соперника Джо Байдена, это преимущество "очень странным образом" исчезло.

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, почти все из которых управляются демократами. Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать на фоне того, как подсчитывались внезапные вбросы бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО. А те, кто проводили экзит-полы, представляли все категорически неправильно!", - написал он в Twitter.

Никаких доказательств "вбросов" он не предоставил, не звучала об этом информация и в СМИ.

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий спорный контент.

Во время подсчета голосов предварительные результаты менялись, вперед вырывался то один, то другой кандидат.

Это первый твит Трампа после речи накануне, когда он заявил, что победил на выборах, и предупредил, не предоставив доказательств, об "огромном мошенничестве" и угрожал развязать борьбу за выборы в судах.

В то же время Байден призвал к терпеливости, указав в Twitter, что "мы не успокоимся, пока все голоса не будут подсчитаны".

На протяжении нескольких месяцев Трамп перед выборами критиковал голосование по почте, утверждая без доказательств, что в этом процессе возможно мошенничество.

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