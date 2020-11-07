Дочь Будникова после скандала на "Голосе" стала героиней "Док-Ток"

18-летняя Александра исполнила хит "Пьяное солнце" украинского певца Alekseev на вокальном шоу Первого канала. Звездные наставники эмоционально отреагировали ее пение. К ней повернулись все. Полина Гагарина бурно подтанцовывала, а затем призналась, что давно знает Александру, а Баста и Шнуров подтанцовывали.

"С первых трех нот мне было уже понятно, что это класс, что это манера, ощущение себя в музыке. У нас в истории много музыкантов, которые стали иконами. Бернес, Утесов... Люди, которые не обладали, мягко скажем, музыкальным голосом. Но они столько чувства вкладывали в каждое слово, что стали культовыми. Мне понравилась первая часть выступления Саши. Потом были неточности, но для прохождения любых прослушиваний этого более чем достаточно", - заявил Баста во время эфира.

Он объяснил, что голос девушки - это не главное. Ему понравилась манера. Александра выбрала его своим наставником.

Рэпер указал, что зрители не догадываются о том, сколько кандидатов им приходится слушать. Будникова в сравнении с ними совсем неплоха.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев не согласен с наставниками. Он пллагает, что на шоу-талантов нельзя допускать работников Первого канала. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта пошутил ему в ответ: "А детей работников других каналов?".

Солнцев остался удивленным, что канал не зафиксировал проблему после скандала с дочерью Алсу. Аксюта же подчеркнул, что в случае с Алсу обсуждался не талант ее дочери, а вмешательство в голосование, а Первый канал "не дал развести зрителей".

Под выпуском зрители негативно отреагировали на выпуск "Док-Ток". Большинство не поняли для чего была сделана это программа.