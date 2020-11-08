"Голос": экс-солист группы "Премьер-министр" и одесситка, прошедшая кастинг с четвертого раза

Лейла Мурадова

Первой выступала Лейла Мурадова из Краснодара к которой повернулись все наставники. Она исполняла песню Арианы Гранде, Джесси Джей и Ники Минаж - Bang Bang. Девушка размышляла и выбрала команду Сергея Шнурова.

Жан Милимеров

В конкурсе принял участие экс-солист группы "Премьер-министр" Жан Милимеров. Он исполнил свою версию знаменитого хита Eagles Hotel California. Василий Вакуленко отметил самобытность и стиль в исполнении певца.

К 40-летнему артисту повернулись все, кроме Полины Гагариной.

"Ты - солнечный человек. Ты - профессионал!" - заметил Сюткин.

Шнуров указал, что он повернулся первым. Ему невероятно понравился стиль исполнения Жана. В итоге именно его команду и выбрал Милимеров.

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Марина Строкаченко

Одной из ярких номеров продемонстрировала 30-летняя одесситка Марина Строкаченко. Девушка не стала скрывать, что до этого три раза приезжала на кастинг шоу "Голос", но да этого без результатов возвращалась домой. Наставникам она исполнила песню сестер Берри Yuh, Mein Tieve Tochtev. К ней повернулись все четверо.

"Просто порвала" - подчеркнула Полина Гагарина.

В результате она выбрала команду Басты.

Анна Александрова

Анна выбрала для шоу хит группы No Doubt - Don`t speak. Вокалистка была столь яркой и виртуозной, что к ней повернулись Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.

Девушка отправилась в команду к лидеру группы "Ленинград".

Гульшан Бегимов

Объяснил, что не считает себя талантливым. Он представил песню "Черный пистолет". Его исполнение понравилось Василию Вакуленко и Полине Гагариной. Он выбрал команду Басты.

Александра Мостовяк

Девушка ранее принимала участие в шоу "Голос.Дети". Перед наставниками она исполнила хит Адель Someone Like You. В третьем сезоне она была в команде Димы Билана. На этот раз к ней повернулась Полина Гагарина.