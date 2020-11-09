В Айзкраукльской больнице заболели более 10 медиков. Учреждение временно закрыли

В больнице прекращены очные консультации пациентов, закрыто приемное отделение, отделение по уходу за пациентами, диагностические кабинеты и лаборатория. В поликлинике продолжают работать только семейные врачи и стоматологический кабинет ООО Doo.

Вначале в Айзкраукльской больнице Covid-19 был выявлен у одной из пациенток, которая сдала тест в рамках подготовки к переводу в пансионат. Немедленно проведенное тестирование пациентов и персонала дневного стационара выявило Covid-19 еще у пяти пациентов и двух медицинских работников.

В больнице были приняты повышенные меры безопасности и с учетом того, что состояние пациентов не было тяжелым, было принято решение лечить их в Айзкраукльской больнице. Остальные пациенты с отрицательным результатом на Covid-19 в связи со сложившейся ситуацией были выписаны из больницы до 5 ноября.

В конце прошедшей недели результаты повторно проведенного среди работников Айзкраукльской больницы тестирования на Covid-19 показали заражение еще 13 медиков. Принимая во внимание заражение персонала, больные Covid-19, проходившие лечение в Айзкраукльской больнице, в воскресенье были переведены в Даугавпилсскую региональную больницу. После консультаций с эпидемиологами было принято решение на две недели закрыть амбулаторное отделение больницы.