Режим ЧС вступил в силу: информация о новых ограничениях

Запрет публичных мероприятий

С понедельника, 9 ноября, отменены и запрещены все очные публичные мероприятия за исключением собраний, шествий и пикетов, в которых смогут принять участие не более 50 человек.

Также с понедельника на частных мероприятиях могут собираться не более десяти человек из не более чем двух домохозяйств. 8

На похоронах одновременно также могут присутствовать не более десяти человек, но они смогут быть из более чем двух домохозяйств. В число присутствующих на похоронах людей не засчитываются люди, отвечающие за проведение церемонии.

В местах религиозной деятельности должен соблюдаться ряд условий, в том числе то, что на одного посетителя должно приходиться по меньшей мере 10 квадратных метров пространства, доступного для посетителей. Информация о максимальном количестве посетителей должна быть размещена на видном месте.

В месте проведения религиозных действ, если там не проходит мероприятие, одновременно могут находиться не более 50% от максимального количества посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещений. Воскресные школы должны работать только удаленно или очно, но в индивидуальном порядке, кроме людей, которые живут в одном домохозяйстве.

Запрет спортивных мероприятий

На время режима ЧС будут запрещены все спортивные мероприятия, например, соревнования и выступления, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь спортивных соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если они проводятся без зрителей. Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.

Спортивные тренировки согласно правилам

Спортивные тренировки можно организовывать на открытом воздухе, индивидуально или дистанционно. Группа для тренировок на открытом воздухе не должна превышать 10 человек, без учета спортивного персонала. Также при занятиях нельзя использовать раздевалки.

В помещении возможны индивидуальные занятия спортом, занятия в сопровождении одного тренера или занятия людей из одного домохозяйства. Между занимающимися спортом лицами необходимо соблюдать дистанцию 2 м, на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. м пространства.

На месяц закрыты развлекательные заведения, еду можно купить только навынос

На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.

Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, СПА, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.

В местах общественного питания еду можно купить только навынос. 8