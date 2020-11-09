Режим ЧС вступил в силу: информация о новых ограничениях

С сегодняшнего дня, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, введен режим чрезвычайной ситуации. RUS TVNET собрал все ограничения, принятые правительством.
Запрет публичных мероприятий
С понедельника, 9 ноября, отменены и запрещены все очные публичные мероприятия за исключением собраний, шествий и пикетов, в которых смогут принять участие не более 50 человек.
Также с понедельника на частных мероприятиях могут собираться не более десяти человек из не более чем двух домохозяйств.
На похоронах одновременно также могут присутствовать не более десяти человек, но они смогут быть из более чем двух домохозяйств. В число присутствующих на похоронах людей не засчитываются люди, отвечающие за проведение церемонии.
В местах религиозной деятельности должен соблюдаться ряд условий, в том числе то, что на одного посетителя должно приходиться по меньшей мере 10 квадратных метров пространства, доступного для посетителей. Информация о максимальном количестве посетителей должна быть размещена на видном месте.
В месте проведения религиозных действ, если там не проходит мероприятие, одновременно могут находиться не более 50% от максимального количества посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещений. Воскресные школы должны работать только удаленно или очно, но в индивидуальном порядке, кроме людей, которые живут в одном домохозяйстве.
Запрет спортивных мероприятий
На время режима ЧС будут запрещены все спортивные мероприятия, например, соревнования и выступления, за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, включенных в календарь спортивных соревнований международных олимпийских спортивных федераций, если они проводятся без зрителей. Ограничение также не распространяется на международные соревнования и соревнования высших лиг по командным видам спорта, в которых участвуют только взрослые профессиональные спортсмены.
Спортивные тренировки согласно правилам
Спортивные тренировки можно организовывать на открытом воздухе, индивидуально или дистанционно. Группа для тренировок на открытом воздухе не должна превышать 10 человек, без учета спортивного персонала. Также при занятиях нельзя использовать раздевалки.
В помещении возможны индивидуальные занятия спортом, занятия в сопровождении одного тренера или занятия людей из одного домохозяйства. Между занимающимися спортом лицами необходимо соблюдать дистанцию 2 м, на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. м пространства.
На месяц закрыты развлекательные заведения, еду можно купить только навынос
На время режима чрезвычайной ситуации в Латвии запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг.
Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, СПА, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.
В местах общественного питания еду можно купить только навынос.
В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг. Будет возможна выдача товаров, купленных с помощью дистанционных средств связи.
Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и на рабочих местах, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группы лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.
Правительство также решило временно запретить предоставление услуг красоты, услуг пирсинга и тату.
Этот запрет не распространяется на парикмахерские, однако парикмахеры должны будут обеспечить предоставление услуг только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.
Ограничение работы торговых центров
В период режима чрезвычайной ситуации ограничена работа торговых центров.
По выходным и праздничным дням в торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг.
В торговых центрах нужно обеспечивать 10 кв. м на одного посетителя и носить маски. Маски нужно носить также на открытых рынках и в местах уличной торговли.
Школьники учатся так же, как и раньше
В период режима чрезвычайной ситуации ученики старших классов и студенты, которые не занимаются в освоении учебных программ практической деятельностью, продолжают учиться удаленно.
Классы с 1-го по 6-й продолжают учиться очно, детские сады - открыты.
Освоение программ профессионального образования, усовершенствования и неформального образования для взрослых обеспечивается удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.
Обучение по интересам и программы профессиональной направленности должны обеспечиваться удаленно или индивидуально либо в рамках одного класса или группы. Не разрешены репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.
Ответственность работодателей
Работодатели обязаны обеспечить сотрудникам возможности удаленной работы, если специфика их деятельности это позволяет и у сотрудников есть возможность полноценно выполнять свои обязанности из дома.
Для очной работы сотрудников необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты. Также работодатель обязан ввести меры по ограничению распространения Covid-19 в коллективе, определив ответственное за соблюдение этих мер лицо.
Помощь предприятиям
Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств, предусматривают подготовленные Минфином предложения по мерам поддержки для устранения экономических последствий пандемии.
Правительство постановило, что до вторника, 10 ноября, должны быть разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников.
Эти меры делятся на краткосрочные, предназначенные для отраслей, на которые прямо влияет режим чрезвычайной ситуации, и долгосрочные меры. Предполагается, что восстановление экономики будет долгим, поэтому предусматривается, в частности, широкий выбор программ по переквалификации.
Правительство возобновит систему пособий по простою и улучшит ее. Также будет пересмотрен порядок предоставления и оплаты больничных листов.
Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро
Во время режима чрезвычайной ситуации, с 9 ноября по 6 декабря, возможности госпомощи составят 49 млн евро, доступные в бюджетной программе "Средства для непредвиденных случаев", заявил министр финансов Янис Рейрс.
Рейрс также сообщил, что в распоряжении госказны есть достаточно средств, которые в случае необходимости можно направить на программы государственной поддержки.
Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, какой именно будет государственная поддержка компаний, добавив, что ко вторнику будут определены все секторы, на деятельность которых негативно повлияет чрезвычайное положение. К следующему вторнику будет разработан конкретный механизм поддержки этих отраслей.
По словам Рейрса, поддержка компаний будет осуществляться в форме полупрямого финансирования, например, будут покрываться расходы на коммунальные услуги в зимний период.
На вопрос о том, придется ли компаниям возвращать полученную от государства поддержку, Рейрс сообщил, что моделируются различные сценарии, в том числе компаниям будут предоставлены деньги, которые не нужно будет возвращать.
Важно!
- За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.
- Кабинет министров объявил режим ЧС на определенный срок, но не более чем на три месяца. Режим ЧС может быть отменен досрочно, если угроза предотвращена или устранена.
- В соответствии с законом решение о введении режима ЧС принимает Кабинет министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма, и парламентарии должны провести по нему голосование. Предположительно, это состоится во вторник.